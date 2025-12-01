 Il TIE Interceptor di LEGO: Star Wars a picco per il Black Friday
Il modellino LEGO: Star Wars del TIE Interceptor è in forte sconto per il Black Friday su Amazon, nell'ultima giornata dedicata all'evento.
Il TIE Interceptor di LEGO: Star Wars è in sconto su Amazon, ma ancora solo per poche ore, fino alla mezzanotte di oggi. L’offerta fa parte infatti del Cyber Monday, la giornata che conclude la lunga settimana del Black Friday andata in scena sull’e-commerce. Quale occasione migliore per portarsi avanti, anticipare i tempi, risparmiare e fare un regalo di Natale a un appassionato della saga di Guerre Stellari?

LEGO: Star Wars: lo sconto sul TIE Interceptor

Visto per la prima volta nel film Il ritorno dello Jedi, è comporto da un totale di 1.931 pezzi e riproduce nel dettagli elementi come la cabina di guida con portello apribile, i cannoni laser e altro ancora. Ha in dotazione la targa informativa, un mattoncino del 25esimo anniversario di LEGO Star Wars, spazio per il pilota TIE e il droide MSE-6. Misura 40 centimetri in lunghezza e non mancano le istruzioni per la costruzione in 3D. Scopri di più nella pagina dedicata.

Il modellino del TIE Interceptor di LEGO Star Wars

Non lasciarti sfuggire lo sconto e acquista il modellino di LEGO Star Wars dedicato al TIE Interceptor al prezzo finale di 195,49 euro. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce, la disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita.

Oggi va in scena il Cyber Monday, l’ultimo giorno della lunga settimana di offerte Amazon per il Black Friday. Restano solo poche ore, fino a mezzanotte, per sfruttare gli sconti: li trovi nella vetrina dedicata, suddivisi per sezioni e categorie, dall’elettronica all’informativa, dalla smart home ai giocattoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Davide Tommasi
1 dic 2025
