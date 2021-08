Tieniti in forma con un puzzle: obiettivo workout

La “prova costume” è la sfida fallimentare di chiunque, il “workout” è invece per chi sta cercando la forma fisica oltre al miracolo contro la pancetta. Con il ritorno della stagione fredda sarà nuovamente il momento di tirar fuori dai cassetti tutti gli attrezzi acquistati durante il lockdown, riabilitando i corsi di allenamento trovati su YouTube e si potrà così ricominciare da dove avevamo lasciato. Manca ancora un tassello, però: la giusta superficie.

Questa.

Tappetino da fitness: il puzzle che ti tiene in forma

Che l'obiettivo sia quello di far pesi, fare addominali, seguire il workout online o limitarsi ad una seduta di yoga, il tappetino da fitness con pezzi ad incastro è la soluzione modulare perfetta perché abbina comodità, basso costo ed uno sconto (solo oggi!) del 28%. Appena 25,23 euro su Amazon, insomma, saranno più che sufficienti poiché è tutto quel che serve per avere 18 pezzi (più bordatura lineare) che incastrati offrono qualcosa come 182x92cm di spazio su cui esercitarsi.

Basta? Basta eccome. Ma se c'è spazio, non resta che alzare il tiro e spendere pochi euro di più: se pensi di ricoprire una intera stanza (magari per i giochi dei bambini oltre che per l'allenamento personale) è a disposizione anche uno sconto ulteriore che va dal 7 al 10% in base alle unità ordinate. Massima leggerezza, totale resistenza, la giusta morbidezza. Presto sarà nuovamente il momento di tornare sul pavimento per affondi, pilates, fitness e corsi online: proteggi articolazioni e pavimentazione, oggi ti costerà molto di meno del solito.

Questa volta non aspettare di essere in allarme per la prova costume: preparati fin da ora, basta un po' di workout al posto del letargo.