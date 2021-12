TIER in Italia con l'acquisizione di Vento Mobility

Già presente in 165 città di 18 paesi nel mondo, TIER amplia oggi ulteriormente il proprio raggio d'azione arrivando ad abbracciare l'Italia. La società tedesca lo fa attraverso un'acquisizione, la terza messa a segno quest'anno: dopo l'ungherese The Makery e la connazionale Nextbike tocca alla nostrana Vento Mobility, sussidiaria di Wind Mobility.

I monopattini di TIER arrivano in Italia

I suoi monopattini elettrici (con casco integrato) debuttano così fin da subito nelle strade di Bari e Palermo, ma la prospettiva è quella di un'ulteriore espansione già a breve, entro le prossime settimane. Di seguito, in forma tradotta, le parole di Lawrence Leuschner, CEO e co-fondatore di TIER.

Attraverso l'acquisizione di Wind Mobility, siamo felici di lanciare TIER in Italia. Siamo entusiasti di portare la nostra missione Change Mobility for Good in questo nuovo mercato e guardiamo avanti per offrire alle città opzioni di micromobilità a basse emissioni, supportandole nella transizione verso un futuro a zero emissioni.

We’ll be launching our electronic scooters in Italy today! With Wind's e-scooter licence in Italy and progressive city officials on board, we're super excited to support Italy on its way towards a climate-neutral future with emission-free mobility. pic.twitter.com/6f48ugdR8s — TIER Mobility (@tier_mobility) December 14, 2021

Il team di Vento Mobility, in controllo di una flotta composta da 4.500 mezzi in 11 città italiane, si unirà a quello della società tedesca che già conta oltre 1.000 dipendenti all'attivo. L'entità dell'investimento economico messo sul piatto per giungere con successo alla stretta di mano non è stato reso noto. Chiudiamo con il commento di Saverio Galardi, ex Country Manager Italy di Wind Mobility e nuovo General Manager Italy per TIER.