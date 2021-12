NIKE nel mondo NFT con l'acquisizione di RTFKT

Anche NIKE punta con decisione al business degli NFT, come testimonia l'acquisizione annunciata oggi che porta la società ad allungare le mani su RTFKT, un team fondato nel 2020 e attivo su questo fronte.

RTFKT è l'acquisizione di NIKE per gli NFT

Non è dato a sapere a quanto ammonta l'investimento economico messo sul piatto per giungere con successo alla stretta di mano. Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione di John Donahoe, President e CEO di NIKE, inclusa nel comunicato ufficiale sull'operazione.

Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo che accelera la trasformazione digitale di NIKE, permettendoci di servire atleti e creatori laddove si incontrano sport, creatività, gaming e cultura. Stiamo acquisendo un team di creatori molto talentuoso, con un brand autentico e connesso. Il nostro piano prevede investimenti nel marchio RTFKT, al fine di supportare la crescita delle loro community innovativa ed estendere il raggio d'azione di NIKE nel digitale.

RTFKT is now a part of the NIKE, Inc. family. 🌐👁‍🗨 pic.twitter.com/5egNk9d8wA — RTFKT Studios (@RTFKTstudios) December 13, 2021

Non si tratta del primo contatto tra le parti: poco meno di un anno fa abbiamo segnalato su queste pagine le sneaker battezzate The X Evolution realizzate proprio da RTFKT, caratterizzate da una decorazione curata da un sistema di intelligenza artificiale.