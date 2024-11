Tigotà regala un Dior Sauvage, ma è una truffa phishing

Continuano gli attacchi phishing di impersonificazione dove, questa volta, i cybercriminali si fingono Tigotà per accedere ai dati e al denaro delle vittime. Nelle ultime ore queste email incriminate si stanno intensificando. Ecco perché è importantissimo prestare più che la massima attenzione. Le tecniche di ingegneria sociale sono sempre simili.

Proprio come la recente campagna phishing che sta mettendo in pericolo gli utenti Apple, questa di Tigotà promuove un fantomatico sondaggio che garantirebbe la vincita di un profumo costoso. Per l’esattezza si tratta del famoso e apprezzato Dior Sauvage. Nel testo della mail, proprio sotto l’immagine del noto profumo, si legge: “Potrebbe essere applicata una tariffa di consegna“.

Cliccando sul link per richiedere il premio si accede a una pagina phishing dove l’utente legge: “Vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un nuovo di zecca Sauvage Dior! Per richiederlo, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Tigota“. Cliccando su “Inizia il sondaggio” si dà il via alla truffa phishing che sfrutta Tigotà.

Tigotà impersonificata in un attacco phishing

Cybercriminali esperti stanno impersonificando Tigotà per mettere a segno una serie di attacchi phishing dove, alla vittima, viene promessa la vincita di un Dior Sauvage. Nella pagina fraudolenta, raggiungibile cliccando sul link della mail, un messaggio che cambia ogni giorno indica che la promozione scade proprio in giornata.

Come per tutte le truffe phishing il senso di urgenza è quasi sempre presente. Questo serve ai cybercriminali per spingere la vittima ad agire senza pensare, credendo altrimenti di rimanere senza vincita. Una volta risposto alle domande del sondaggio, per ricevere il regalo, l’utente deve fornire i dati della sua carta di credito per contribuire alle spese di spedizione di circa 2€.

Il nostro consiglio è quello di non lasciarsi mai ingolosire da regali troppo facili da avere. Spesso, dietro queste opportunità “troppo belle per essere vere“, si nascondono pericolose truffe phishing che sfruttano marchi importanti, proprio come Tigotà, per generare fiducia e tranquillità.