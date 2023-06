TikTok aprirà un suo store e-commerce in-app?

Recentemente TikTok ha potenziato i controlli parentali per rendere la piattaforma social più sicura anche per i più piccoli, permettendo ai genitori di controllare il loro feed mediante strumenti ad hoc. Non si tratta però dell’unica novità per l’app di casa ByteDance finita sotto la luce dei riflettori. Secondo nuove indiscrezioni, riprese in esclusiva dal portale Semafor, TikTok potrebbe essere prossima al lancio di un negozio al dettaglio online all’interno dell’applicazione social. Si tratta di un nuovo rivale per Amazon?

TikTok pensa all’e-commerce

Stando a quanto riportato, la società potrebbe introdurre negli Stati Uniti a partire da luglio 2023 una sezione e-commerce che trasformerebbe TikTok in una piattaforma più completa con opzioni di compravendita di beni di vario genere. Il negozio sarà ben diverso rispetto al TikTok Shop già disponibile attualmente, grazie al quale i marchi possono vendere i loro prodotti pagando una piccola commissione.

Si tratterà a tutti gli effetti di un negozio creato e gestito da TikTok anche dietro le quinte, gestendo logistica e servizio clienti per portare prodotti dalla Cina al resto del mondo, dai gadget per la casa ai giocattoli.

Gli utenti potranno dunque sfogliare i prodotti sia dal nuovo negozio che da TikTok Shop attraverso una scheda di e-commerce dedicata all’interno dell’app, che fungerà da hub centrale per i clienti interessati a scoprire promozioni di vendita e gestire ordini con pochi tap.

Un portavoce dell’azienda ha confermato che sono già in corso nel Regno Unito i test per una funzionalità di vendita al dettaglio chiamata “Trendy Beat”, ma non ha condiviso nulla per quanto concerne il mercato statunitense, tantomeno l’eventuale espansione di questo presunto servizio e-commerce al Vecchio Continente. Molto probabilmente, sia oltreoceano che sul nostro territorio le autorità interverrebbero per controllare la qualità e sicurezza dei beni proposti sul negozio. Insomma, potrebbero esserci gatte da pelare per TikTok.