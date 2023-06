TikTok potenzia controlli parentali: le novità per i genitori

Dopo il rilascio dello strumento IA che scrive pubblicità per i creator su TikTok, i gestori della piattaforma social firmata ByteDance stanno migliorando i controlli parentali per consentire ai genitori di tutelare i propri figli da contenuti potenzialmente pericolosi o comunque inadeguati. L’ultima novità riguarda la feature Family Pairing, che permette ai genitori di collegare il proprio account a quello dei propri figli per abilitare i contenuti e le impostazioni sulla privacy.

TikTok introduce i filtri avanzati per Family Pairing

Il filtro dei contenuti all’interno di Family Pairing consente agli utenti di filtrare i video indesiderati selezionando parole chiave e hashtag da rimuovere nei feed Per Te e Seguiti. In questo modo, i genitori potranno ridurre la probabilità che i loro figli incorrano in contenuti inadeguati. Si tratta di una soluzione altamente personalizzabile concepita per tutelare il pubblico di età compresa tra 13 e 17 anni. Per impostazione predefinita, gli adolescenti potranno quindi visualizzare esclusivamente le parole chiave aggiunte dal genitore.

Entro la fine del 2023, invece, la società lancerà un Consiglio giovanile globale per “ascoltare le esperienze di coloro che utilizzano direttamente la piattaforma ed essere in una posizione migliore per apportare modifiche al fine di creare l’esperienza più sicura possibile per la comunità”.

Si tratta di alcuni passi cruciali affinché TikTok diventi una piattaforma più responsabile, sicura e divertente allo stesso tempo. Forse questi filtri appariranno “invasivi” ai più piccoli, che si senteranno troppo “coccolati” dai genitori; tuttavia, considerati i contenuti che spesso finiscono nei feed degli utenti di TikTok, si tratta di un’aggiunta necessaria specialmente per i più piccoli, che potrebbero incorrere in video eccessivamente espliciti.