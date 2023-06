TikTok: nuovo strumento IA scrive pubblicità per i creator

A fine maggio 2023 TikTok ha confermato l’avvio dei test del suo chatbot IA Tako, grazie al quale gli utenti della piattaforma social potranno porre quesiti su qualsiasi argomento relativo a contenuti video da seguire e creator da scoprire all’interno del feed. Non si tratta però dell’unica grande novità d’intelligenza artificiale in arrivo sul servizio di casa ByteDance. All’interno del TikTok Creative Center è infatti arrivato lo strumento “Script Generator”, grazie al quale i creator e gli inserzionisti potranno generare script pubblicitari in poco tempo, da usare per pubblicizzare qualsiasi bene o servizio.

TikTok migliora le pubblicità con l’IA

I gestori di TikTok hanno confermato la disponibilità dello Script Generator nel TikTok Creative Center proprio nelle ultime ore, affermando che si tratta di una soluzione perfetta per facilitare il lavoro sia degli inserzionisti, sia dei creator che non hanno particolari abilità di scrittura per testi pubblicitari.

Come funziona? Molto semplicemente, al momento della generazione del testo bisogna inserire alcune informazioni chiave sul servizio o prodotto d’interesse – come nome, brand e una breve descrizione – affinché l’IA generativa abbia accesso a una base adeguata alla scrittura del copione per la pubblicità, che può durare tra 15 e 60 secondi. Fissati gli input e cliccato il pulsante “Genera script”, l’IA offre uno script completo di ganci, scene, segnali visivi e audio, e call to action, ovvero inviti a visitare siti, cliccare su link o altro ancora.

TikTok avverte dunque che, per quanto lo Script Generator possa essere potente, rimane imperfetto. Difatti, l’IA può generare testi contenenti dati poco precisi o addirittura sbagliati. Per questa ragione si tratta di uno strumento da usare con molta cautela, assumendosi la responsabilità della diffusione di informazioni sbagliate nel caso in cui non ci si accorga degli errori commessi dall’algoritmo. Anzi, TikTok avverte che i contenuti generati potrebbero non essere conformi ai termini di servizio di TikTok o ai regolamenti applicabili sulle pubblicità.