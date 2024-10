TikTok: denunce per aver danneggiato la salute mentale

Dopo quelle presentate dal Dipartimento di Giustizia e dal Procuratore generale del Texas arrivano altre denunce per TikTok da parte di 14 Procuratori generali. L’azienda cinese avrebbe danneggiato la salute mentale degli utenti più giovani e raccolto dati senza il consenso dei genitori.

TikTok crea dipendenza

Il gruppo bipartisan dei Procuratori generali, guidato da Letitia James (New York) e Rob Bonta (California), affermano che TikTok ha ingannato il pubblico in merito alla sicurezza della sua piattaforma e danneggiato la salute mentale degli utenti più giovani, violando quindi le leggi di 14 Stati.

Il modello di business di TikTok è basato sul tempo trascorso sul social network e conseguentemente sui profitti derivanti dalle inserzioni personalizzate. Il sistema dei suggerimenti è stato sviluppato per creare dipendenza e quindi per mantenere gli utenti più a lungo sulla piattaforma, nonostante i pericoli dell’uso compulsivo.

Tra le funzionalità che creano dipendenza ci sono: notifiche continue, flusso infinito di video, contenuti live che devono essere visti subito, like e commenti come forma di “validazione sociale”, filtri di bellezza che alterano l’aspetto e riducono l’autostima. Ci sono poi le sfide (challenge) che spesso si trasformano in tragedia con la morte dei più giovani.

I Procuratori generali elencano inoltre alcuni strumenti che dovrebbero proteggere i minori, ma in realtà non sono efficaci. Infine, TikTok raccoglie e monetizza i dati degli utenti con età inferiore a 13 anni senza il consenso dei genitori, violando il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Questo è il commento ufficiale di TikTok ha dichiarato: