TikTok: descrizioni delle foto generate con l'AI

TikTok sta introducendo nuove funzionalità di accessibilità che rendono più facile per le persone con disabilità visive vedere il testo e utilizzare i lettori di schermo sulla piattaforma. Sulla piattaforma, infatti, è in fase di test una feature che aggiunge automaticamente una descrizione di testo alternativo generata dall’intelligenza artificiale alle foto quando un creator non l’ha inserita manualmente.

TikTok: aggiunta automatica delle descrizioni alle foto con l’AI

Ovviamente, i creator avranno ancora la possibilità di aggiungere le proprie descrizioni di testo alternativo alle immagini man mano che vengono caricate o dopo la pubblicazione, in modo tale da poter correggere qualsiasi informazione nelle versioni generate dall’intelligenza artificiale.

Ad ogni buon conto, sebbene il testo alternativo generato dall’AI possa essere imperfetto, per gli utenti che si affidano ai lettori di schermo per elaborare i contenuti visivi averlo applicato è comunque preferibile alle immagini che non hanno alcun testo alternativo.

Unitamente a ciò, TikTok sta lanciando un nuovo interruttore di contrasto colore che può essere adoperato per aumentare il colore del primo piano di testo, icone ed elementi dell’interfaccia utente. Questo dovrebbe garantire una maggiore distinzione tra le descrizioni e i controlli, aiutando le persone con sensibilità visive o al contrasto a fruire della piattaforma.

In conclusione, tra le altre novità sempre nella medesima ottica, è sicuramente il caso di segnalare che adesso TikTok mostra automaticamente tutto il testo in grassetto in tutta l’app quando viene rilevato che gli utenti hanno abilitato il supporto per il testo in grassetto sul dispositivo in uso.