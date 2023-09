TikTok: etichette per i video generati dall'IA

TikTok ha annunciato un nuovo tool che permette ai creatori di etichettare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. La software house cinese ha inoltre avviato i test per l’applicazione automatica delle etichette. L’obiettivo è offrire una maggiore trasparenza agli utenti e probabilmente evitare indagini da parte delle autorità. Intanto sulla piattaforma son in aumento le cosiddette crypto truffe.

Etichette per i video IA

TikTok sottolinea che l’intelligenza artificiale offre incredibili opportunità ai creatori, ma può confondere o ingannare gli utenti perché non sanno che i video sono generati o modificati dall’IA. Il nuovo tool permette di informare correttamente la community che il contenuto è stato creato o modificato dall’intelligenza artificiale. L’etichetta viene mostrata sotto il nome del creatore.

L’aggiunta di un’etichetta (o sticker o didascalia) consente al creatore del contenuto di rispettare le nuove linee guida sui media sintetici e manipolati. Se non viene chiaramente indicato l’uso dell’IA, TikTok può rimuovere i video.

L’azienda cinese ha avviato anche i test per l’applicazione automatica delle etichette. Non è nota però la tecnologia utilizzata per individuare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale (probabilmente per non fornire dettagli ai malintenzionati che vogliono aggirare la rilevazione). Per una maggiore trasparenza verrà inoltre aggiunto “IA” al nome degli effetti che sfruttano la tecnologia.

Rimanendo in tema, nelle ultime settimane sono stati scoperti diversi video che invitano gli utenti a registrare un account per ricevere criptovalute in regalo. In alcuni casi di tratta di deep fake, ovvero video di persone famose creato con l’IA. Per ricevere le monete digitali è necessario fare un piccolo deposito in Bitcoin. Si tratta chiaramente di una truffa.