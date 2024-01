TikTok incentiva i video lunghi e in landescape

TikTok, la piattaforma nota per la condivisone di video brevi e in formato verticale, si appresta ad attuare un importante cambiamento che la avvicina molto di più a YouTube. Il social di Bytedance vuole infatti che gli utenti inizino a registrare un maggior numero di video orizzontali e più lunghi.

TikTok: più contenuti in orizzontale e di maggiore durata

Andando più in dettaglio, TikTok ha infatti iniziato a incentivare i creator alla pubblicazione di video orizzontali più lunghi di un minuto. La piattaforma afferma che “potenzierà” questi video entro 72 ore dalla pubblicazione. Ad essere idonei al potenziamento della visibilità sono i creator presenti su TikTok da più di tre mesi, a patto però che i video non siano annunci pubblicitari o provenienti da partiti politici.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che TikTok incoraggia i creator a pubblicare contenuti maggiormente simili a quelli disponibili sulla piattaforma di condivisone video di proprietà di Google. Per fare un esempio, il suo nuovo programma a pagamento, denominato Series, consente agli utenti di creare collezioni di video fino a 20 minuti di lunghezza per gli abbonati paganti. Inoltre, recentemente sono iniziate a circolare voci riguardo la possibilità di estendere la durata dei video sino a 30 minuti.

È bene considerare che con i video orizzontali e una sempre maggiore preferenza per i contenuti di durata maggiore, i creator potrebbero essere tentati di cannibalizzare il loro materiale su YouTube. Allo stato attuale, YouTube Shorts paga di più i creatori, ma la riproposizione dello stesso contenuto su piattaforme multiple avviene spesso, per cui resta da capire quali saranno i concreti effetti a tal riguardo della nuova mossa di TikTok.