TikTok Nearby Feed: scoperta di contenuti locali

Nearby Feed (Nelle vicinanze) è una nuova sezione di TikTok che mostra contenuti di creator nell'area geografica vicina alla posizione dell'utente.
Nearby Feed (Nelle vicinanze) è una nuova sezione di TikTok che mostra contenuti di creator nell'area geografica vicina alla posizione dell'utente.
TikTok ha annunciato una nuova funzionalità che permette di accedere solo una selezione locale di contenuti. La sezione Nelle vicinanze (Nearby Feed), disponibile in Italia, Francia, Germania e Regno Unito, consente di scoprire ristoranti e altri luoghi che si trovano nella città dell’utente. La novità era in test dal 2022 in alcuni paesi asiatici.

Come funziona Nearby Feed

TikTok scrive che la pagina Nelle vicinanze aiuta le persone a scoprire cosa succede vicino a loro (scoperta di creator locali, luoghi di tendenza, momenti quotidiani rilevanti per la loro community e altro). Gli utenti potranno anche condividere informazioni più accurate per ricevere suggerimenti migliori.

Nearby Feed è in pratica una pagina personalizzata di contenuti locali con post che riguardano viaggi, eventi, cibo, bevande e altri servizi collegati (basati su interessi e coinvolgimento degli utenti). Verranno consigliati contenuti dei creator di TikTok che pubblicano nell’area geografica, città, provincia o paese dell’utente.

Gli utenti possono accedere alla pagina dalla schermata iniziale di TikTok. Il nome della scheda rifletterà la posizione in cui si trovano. I post vengono mostrati agli utenti in base alla posizione, al contenuto e al momento in cui il contenuto è stato pubblicato. È comunque possibile cambiare la posizione selezionando il nome della località, in modo da visualizzare i contenuti di quella zona.

La pagina è disponibile solo per gli utenti che hanno compiuto 18 anni e non hanno un account privato. Può essere attivata/disattivata in qualsiasi momento nelle impostazioni. Per contenuti più pertinenti è necessario attivare i servizi di geolocalizzazione. In alternativa viene stimata la posizione in base a dispositivo o informazioni di rete, come scheda SIM e indirizzo IP. Tale informazioni vengono raccolte in conformità alle leggi locali e all’informativa sulla privacy.

Fonte: TikTok

Pubblicato il 7 dic 2025

