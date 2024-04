TikTok: penalizzazioni e ammonizioni per gli utenti

TikTok ha aggiornato le linee guida della community, ovvero le regole che si applicano a contenuti e utenti. Una delle novità prevede un’ammonizione in caso di prima violazione. Verranno inoltre penalizzati gli utenti che pubblicano spesso contenuti non permessi attraverso l’eliminazione dell’account tra quelli suggeriti. Le nuove regole entreranno in vigore il 17 maggio.

Meno video problematici nel feed Per te

TikTok ha aggiornato le regole per migliorare comprensione e trasparenza. Rimangono ovviamente in vigore quelle che prevedono tolleranza zero (ad esempio, l’incitamento alla violenza) e quindi il blocco immediato dell’account. Per le prime violazioni meno gravi verrà mostrato un messaggio di ammonizione. Le violazioni successive verranno conteggiate e potrebbero portare alla rimozione del contenuto o alla chiusura dell’account.

I creatori potranno verificare lo stato dell’account e dei 30 post più recenti. TikTok indicherà eventuali restrizioni e il motivo della limitata visibilità nel feed Per te. La novità più importante riguarda i video suggeriti.

L’azienda cinese ha aggiornato gli standard di idoneità per i contenuti mostrati nel feed Per te. L’obiettivo è limitare la visualizzazione di video non vietati dalle regole, ma che potrebbero risultare problematici se visualizzati con frequenza, tra cui quelli su diete, forma fisica estrema e allusioni sessuali.

Se un utente pubblica ripetutamente contenuti non idonei per il feed Per te, l’account verrà penalizzato. I video non appariranno più nei suggerimenti e saranno nascosti nella ricerca. Il creatore del contenuto riceverà un avviso e potrà fare ricorso. L’elenco degli argomenti è piuttosto lungo e include anche challenge, disinformazione, gioco d’azzardo, alcool e droghe.

Gli algoritmi dei suggerimenti sono uno dei punti sui quali è stata avviata un’indagine da parte della Commissione europea a fine febbraio.