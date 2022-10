TikTok copia Instagram: ecco la Photo Mode

Il successo ottenuto negli ultimi anni da TikTok ha spinto i suoi principali concorrenti a copiarne le caratteristiche di maggior impatto. Non è un caso che, ad esempio, Instagram abbia iniziato a dare maggiore spazio e rilevanza a video brevi. Oggi accade esattamente il contrario, con l’annuncio della nuova Photo Mode appena lanciata dalla piattaforma di ByteDance.

La Photo Mode di TikTok ricorda tanto Instagram

La sua utilità è ben comprensibile già dal nome. Permette di condividere immagini (anche più di una) all’interno di un singolo post, allegando un testo descrittivo dalla lunghezza massima pari a 2.200 caratteri. C’è inoltre la possibilità di aggiungere una colonna sonora, selezionandola da un’ampia libreria musicale (non bisogna dimenticare che il progetto è nato dalle ceneri di Musical.ly). Un’anteprima del risultato è quella visibile nello screenshot qui sotto.

Nell’occasione, ByteDance ha inoltre annunciato di nuovi strumenti per l’editing pensati per aiutare gli utenti a esprimere la loro creatività: tagliare clip e file audio, posizionare testi in modo più semplice, sovrapporre filmati in modalità picture-in-picture, cambiare la velocità di riproduzione e altro ancora. Tutti i dettagli sono consultabili nel comunicato ufficiale.

A proposito dei social network che hanno fin qui tratto ispirazione dal successo di TikTok, di recente lo ha fatto anche Twitter, lanciando un’interfaccia inedita dedicata alla pubblicazione di video brevi.

