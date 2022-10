Twitter: foto, video e GIF in un singolo tweet

Dopo aver introdotto il pulsante Modifica (solo per gli abbonati a Twitter Blue), l’azienda californiana ha annunciato un’altra gradita novità. Gli utenti possono combinare vari tipi di media in un singolo tweet. La funzionalità è attualmente disponibile solo su Android e iOS, ma i tweet sono visibili su tutte le piattaforme.

La funzionalità era stata scoperta ad aprile dal ricercatore Alessandro Paluzzi. L’avvio del test era stato confermato da Twitter a fine luglio. All’epoca era accessibile sono ad un numero limitato di account. Ora tutti gli utenti possono creare tweet multimediali combinati, utilizzando le app per Android e iOS.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.

You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 5, 2022