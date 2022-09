Twitter: nuova interfaccia per video brevi in stile TikTok

Twitter ha fatto sapere che, al pari di Facebook e di Instagram, provvederà ad adottare un lettore video immersivo in perfetto stile TikTok per permettere agli utenti di riprodurre meglio le clip d’interesse e, ovviamente, per cercare di dare filo da torcere, per quanto possibile, al re ormai indiscusso dei video brevi.

Twitter: c’è il nuovo player per i video brevi

Ad annunciare la novità, visibile nell’immagine di seguito, è stato lo stesso team di Twitter mediante la condivisone di un apposito post sul suo blog, tramite il quale ne descrive pure il funzionamento. Ad esempio, toccandolo, il video verrà visualizzato a schermo intero, mentre effettuando uno scorrimento verso l’alto l’utente può sfogliare ulteriori contenuti video disponibili. Per chiudere il visualizzatore, invece, è sufficiente premere sul tasto con la freccia collocato in alto a sinistra.

Gli sviluppatori, inoltre, stanno lavorando sull’implementazione di un carosello video nella scheda Esplora ove sarà quindi possibile visionare alcuni dei filmati più popolari che sono stati condivisi sulla piattaforma.

Per quel che riguarda i tempi di distribuzione, la squadra di Twitter informa che il nuovo lettore video verrà lanciato nei prossimi giorni per l’app per iOS, mentre i filmati nella scheda Esplora sono già disponibili soltanto per alcuni utenti in alcuni paesi selezionati, in tal caso sia su iPhone che su Android.

Da notare che negli ultimi mesi, Twitter ha spinto in maniera particolare la produzione di video per la sua piattaforma, nel tentativo di attirare maggiormente l’attenzione dei più giovani verso il proprio servizio e allontanarli dalla principale concorrenza.