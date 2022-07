TikTok annuncia nuovi filtri per i contenuti

Nel giorno in cui dovevano entrare in vigore le modifiche all’informativa sulla privacy relative alla pubblicità personalizzata, TikTok ha annunciato alcune funzionalità che permettono agli utenti di scegliere meglio i contenuti. L’azienda cinese ha inoltre aggiornato l’algoritmo dei suggerimenti per limitare la visualizzazione di video su specifici argomenti. È stato infine avviato lo sviluppo di una funzionalità che blocca la visualizzazione di contenuti non adatti ai minori.

Nuove opzioni per personalizzare i contenuti

Alcune categorie di contenuti vengono già esclusi dall’algoritmo dei suggerimenti che alimenta la sezione Per Te. Gli utenti possono anche sfruttare la funzione “Non mi interessa” per saltare video simili in futuro. TikTok ha ora introdotto la possibilità di filtrare automaticamente i video che contengono determinati termini o hashtag. Questa nuova opzione sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane.

L’anno scorso è stato avviato un test negli Stati Uniti per la funzionalità che blocca suggerimenti ripetuti di contenuti su argomenti specifici, come diete, fitness estremo o disturbi alimentari. Questa novità verrà presto estesa ad altri paesi e in più lingue, quindi gli utenti vedranno meno video su questi argomenti durante una singola sessione.

Infine, nelle prossime settimane verrà introdotta la prima versione di Content Levels, un sistema che organizza i contenuti in base alla “maturità dei temi” (simile al rating di film e giochi). Inizialmente verrà applicato agli argomenti che non dovrebbero essere visualizzati dai minorenni. L’efficacia dipenderà però dalla verifica dell’età. Se l’utente minorenne ha dichiarato di essere maggiorenne al momento dell’iscrizione, la funzionalità non servirà a nulla.