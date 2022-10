Twitter Blue: disponibile il pulsante Modifica

Dopo un’attesa di oltre 16 anni è finalmente disponibile una delle funzionalità più richieste dagli utenti. L’azienda californiana ha comunicato che gli iscritti a Twitter Blue possono ora modificare il tweet entro 30 minuti dall’invio. I test erano stati avviati pubblicamente all’inizio di settembre. Al momento è accessibile solo in Canada, Australia e Nuova Zelanda, ovvero in tre dei quattro paesi dove è possibile sottoscrivere l’abbonamento alla versione a pagamento del social network.

Pulsante Edit in Twitter Blue

A fine settembre, Twitter ha pubblicato un tweet modificato per testare la funzionalità Edit. Nella parte inferiore del messaggio viene mostrata la scritta “Ultima modifica” con data e ora. Cliccando sulla scritta è possibile vedere la cronologia delle modifiche, ovvero le versioni precedenti del tweet. Gli utenti possono correggere eventuali errori di scrittura o taggare qualcuno.

hello this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes — Twitter Blue (@TwitterBlue) September 29, 2022

La funzionalità potrebbe essere sfruttata per alterare il flusso della conversazione o cambiare profondamente il testo originario, innescando ad esempio una condivisione non intenzionale di fake news. Per questo motivo è possibile effettuare solo cinque modifiche in 30 minuti.

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand! US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I — Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022

Nell’elenco dei tweet nel feed viene mostrata l’icona di una matita accanto alla data per indicare la modifica. La funzionalità è disponibile solo per i tweet originari e i retweet con commento, non per altri tipi di contenuti (thread, retweet, risposte, sondaggi, messaggi sponsorizzati, Circle, Community, Super Follow e CoTweet).

Come detto, il pulsante Modifica è disponibile solo per gli abbonati a Twitter Blue in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Nei prossimi giorni arriverà anche negli Stati Uniti. Non è noto se e quando la funzionalità sarà accessibile a tutti gli utenti.