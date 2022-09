Twitter: logout fallito dopo il reset della password

Twitter ha comunicato di aver forzato il logout di alcuni utenti da tutte le sessioni attive sui dispositivi mobile. L’operazione è stata necessaria a causa di un bug relativo al reset della password. Il problema di sicurezza era piuttosto serio, in quanto chiunque poteva accedere all’account anche dopo la modifica delle credenziali. Le sessioni web sono state chiuse correttamente.

Twitter non ha fornito dettagli sulle tempistiche, ovvero quando ha scoperto l’esistenza del problema. L’azienda californiana ha però specificato che il bug è stato introdotto l’anno scorso, in seguito ad un cambiamento apportato ai sistemi che gestiscono la procedura di reset della password, quindi era presente da almeno 9 mesi.

We fixed a bug that didn't close all active logged in sessions on Android and iOS after an account's password was reset. To keep your account safe, we logged some of you out. You can log back in to keep using Twitter.

For more details on what happened: https://t.co/OmjLKOe5bs

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 21, 2022