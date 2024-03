TikTok Photos: una nuova app per sfidare Instagram

ByteDance potrebbe esser quasi pronta a lanciare TikTok Photos, una nuova applicazione, separata da quella del social network e dedicata esclusivamente alla condivisione delle immagini. Qualcuno ha detto Instagram? Al momento non ci sono indicazioni precise in merito a una finestra di lancio. Prima dell’eventuale debutto, come sempre accade in questi casi, sarà necessario passare da una fase di test.

Cos’è TikTok Photos e come funzionerà

A scoprirlo è stato il sito TheSpAndroid, attraverso il teardown della versione 33.8.4 dell’applicazione (com.zhiliaoapp.musically). All’interno del codice sono stati individuati riferimenti diretti ed espliciti a comandi come Open TikTok Photos , Get TikTok Photos , Share this post to TikTok Photos e Share photo posts to TikTok Photos .

La stessa fonte ha inoltre pubblicato un’immagine contenente il presunto logo dell’app. Eccolo qui sotto.

Un altro riferimento recita TikTok Photos sarà lanciato presto , ma come già scritto è da prendere con le pinze. ByteDance non si è mai pronunciata in via ufficiale sull’iniziativa (e con tutta probabilità non lo farà per commentare i rumor). Quasi certamente, arriverà su Android e iOS, forse con un rollout progressivo che andrà a interessare inizialmente solo alcuni territori.

Come ben sanno gli iscritti al social network, la piattaforma già consente di pubblicare fotografie, ma in formato video, creando gallerie che gli altri utenti possono scorrere, un po’ come avviene da sempre su Instagram. Una modalità da molti ritenuta non ottimale ed è per questo che lo sviluppatore cinese sembra aver preso in considerazione un’applicazione dedicata.

Giorni decisivi per il futuro della piattaforma

Domani, mercoledì 13 marzo, il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe dare il via libera alla legge che obbligherà ByteDance a vendere TikTok per evitare il ban negli USA. Tra gli acquirenti potenzialmente interessati, stando a quanto trapelato, ci sarebbero anche Bobby Kotick e Sam Altman, rispettivamente ex CEO di Activision Blizzard e attuale numero uno di OpenAI.