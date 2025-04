TikTok, recensioni dei luoghi nei commenti come Google Maps

Trovare un ristorante, pianificare il prossimo viaggio, cercare ricette, realizzare progetti di bricolage… TikTok si è gradualmente trasformato in un motore di ricerca per i suoi utenti, in particolare per la Gen Z. Il social network, infatti, è diventato per alcuni un’alternativa a Google.

E ora TikTok vuole andare oltre. La piattaforma ha appena integrato le recensioni di alcuni luoghi popolari direttamente nell’area dei commenti. Se un video di TikTok contiene un tag di località (una città, un luogo pubblico, ecc.), gli utenti potranno accedere alle recensioni direttamente da TikTok o da Google Maps.

Facciamo un esempio. Se un TikTok menziona “Villa Borghese” e si apre la sezione dei commenti, potrebbe comparire una nuova scheda chiamata “Recensioni“. Questa scheda permette di leggere tutte le recensioni disponibili relative a quel luogo, pubblicate da altri utenti TikTok (e a volte prese da Google Maps). Ogni recensione include una valutazione da 1 a 5 stelle; una breve descrizione, eventuali immagini caricate dagli utenti. Le recensioni possono ricevere anche “mi piace” da altri utenti, proprio come accade con i commenti.

E se clicca sul nome del posto taggato, si apre una scheda con tutte le informazioni utili, quante stelle ha preso in media, cosa c’è nei dintorni, se si cerca un hotel o dove mangiare dopo, l’indirizzo e il numero per prenotare, a che ora apre e chiude, e poi una carrellata di altri video TikTok sulla stessa location.

Per il momento, TikTok sta ancora testando la funzione con gli utenti di tutto il mondo. È difficile sapere con esattezza quando l’opzione verrà introdotta o se verrà mai adottata completamente.

Recensioni su TikTok, che impatto avranno sui brand?

Le recensioni su TikTok potrebbero diventare una leva di marketing importante per i brand. L’utente scopre un prodotto, legge cosa ne pensano gli altri e lo compra – tutto senza chiudere l’app. E non è una questione da poco, visto che 7 consumatori su 10 guardano le stelline prima di mettere mano al portafoglio.

Il bello di TikTok è che bastano pochi secondi per far esplodere qualsiasi cosa. Una recensione entusiasta potrebbe trasformare un prodotto sconosciuto in un must-have in poche ore. E con TikTok Shop che ha appena messo piede in Italia, i brand avrebbero parecchi motivi per buttarsi sulla piattaforma.