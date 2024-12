Tile Mate a METÀ PREZZO: il regalo di Natale davvero utile

L’assist a porta vuota per fare un regalo di Natale davvero utile è lo sconto del 50% che oggi Amazon propone su Tile Mate. È il tracker Bluetooth dalle dimensioni compatte da agganciare al portachiavi, allo zaino oppure da mettere in borsa o in valigia durante i viaggi e gli spostamenti, per non perdere mai i propri oggetti, registrandone la posizione in modo automatico e per ritrovarli in caso di smarrimento. Se lo ordini subito arriverà a casa tua in tempo per poterlo mettere sotto l’albero.

Tracker Bluetooth: sconto 50% su Tile Mate

Ogni funzionalità può essere gestita attraverso un’applicazione mobile da installare su smartphone, compatibile sia con Android che con iOS. Inoltre, supporta l’interazione con Alexa e Google Home per integrarsi negli ecosistemi della casa intelligente. La certificazione IP67 assicura la resistenza al contatto con l’acqua e l’autonomia di tre anni permette di dimenticarsene finché non sarà necessario attivarlo. Al suo interno c’è un piccolo altoparlante che suona quando c’è bisogno di rilevarne la posizione, mentre il pulsante in dotazione attiva la suoneria del telefono. La portata arriva fino a una distanza di 76 metri. Trovi altre informazioni nella scheda del prodotto.

Lo sconto del 50% è automatico e porta Tile Mate al suo prezzo minimo storico di soli 12,49 euro. La disponibilità è immediata, è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Come già anticipato, se lo ordini subito arriverà a casa tua entro pochi giorni, in tempo per impacchettarlo e per metterlo sotto l’albero di Natale. Ancora, se sei in possesso di un abbonamento Prime, puoi usufruire anche della consegna gratuita.