Tile Mate è al PREZZO MINIMO STORICO su Amazon

Proposto in questo momento al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita, Tile Mate è un affare da cogliere al volo, anche e soprattutto se sei in partenza per goderti le meritate vacanze estive: lascia a casa le preoccupazioni. Lo agganci al portachiavi o lo inserisci nella valigia, così da poter sapere sempre dove sono i tuoi oggetti e per ritrovarli velocemente in caso di smarrimento. A proporre l’occasione è Amazon, con un’offerta dedicata.

Amazon: il forte sconto su Tile Mate

Il tracker Bluetooth può comunicare con lo smartphone (Android e iOS) fino a 76 metri di distanza, supporta l’integrazione con gli ecosistemi di Alexa e Google Home, è impermeabile con certificazione IP67 e la batteria interna ha un’autonomia che arriva a tre anni. Ha in dotazione un piccolo altoparlante che, in caso di necessità, suona per rivelarne la posizione. Inoltre, il pulsante centrale permette di ritrovare il telefono quando non ricordi più dove l’hai messo, facendolo squillare. Dai un’occhiata alla descrizione completa per saperne di più.

Il forte sconto applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali) ti permette oggi di acquistare Tile Mate al prezzo minimo storico di 16 euro. Non è mai stato così conveniente e potrebbe tornarti molto utile in viaggio.

È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio (riservata agli abbonati Prime) prevista già entro domani se lo ordini adesso. Chi l’ha provato, non può più farne a meno, come dimostrano le decine di migliaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce, con un rating superiore a 4 stelle su 5.