Tile Mate: il tracker a METÀ PREZZO per il Black Friday (12,49€)

Ecco un’offerta imperdibile del Black Friday su Amazon: lo sconto del 50% che porta Tile Mate al suo minimo storico. In questo momento, il tracker Bluetooth può essere tuo al prezzo di soli 12,49 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, per il dispositivo che ti aiuterà a non perdere più i tuoi oggetti o a ritrovarli in modo semplice, veloce e pratico in caso di smarrimento. Il voto medio assegnato da circa 42.000 recensioni positive è 4/5 stelle.

Black Friday: 50% di sconto sul tracker Tile Mate

È compatibile con tutti gli smartphone basati sui sistemi operativi Android e iOS, la batteria inclusa ha una durata fino a 3 anni, può comunicare fino a 76 metri di distanza ed è resistente all’acqua. Il formato è l’ideale per agganciarlo al portachiavi, allo zaino, alla borsa, così come per inserirlo nelle custodia del laptop o in una valigia. Integra un piccolo altoparlante che è possibile far suonare per ritrovarlo in un istante. Fai un salto sulla scheda completa per saperne di più.

Lo sconto del 50% taglia il prezzo di Tile Mate portandolo al suo minimo storico di 12,49 euro. La disponibilità del tracker Bluetooth è immediata (riservata agli abbonati Prime) con la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini subito. Vendita e spedizione sono entrambe gestite da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.

Il giorno più caldo per lo shopping online è arrivato: il Black Friday. Su amazon.it/blackfriday ti aspettano le migliori offerte. Qui invece, fino a lunedì, ti guideremo tra gli imperdibili tecnologici delle categorie smart home, informatica ed elettronica.