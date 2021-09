Tile Mate, trova-oggetti Bluetooth in SUPER OFFERTA

Stanchi di perdere le chiavi e impiegare tempo prezioso per ritrovarle? Un aiuto concreto giunge fortunatamente dalla tecnologia, con dispositivi come Tile Mate che sono in grado di localizzare con precisione gli oggetti a cui sono agganciati: tutto ciò che serve è uno smartphone. Oggi lo trovi in offerta su Amazon.

Offerta su Tile Mate, il trova-oggetti Bluetooth

Si tratta di fatto di un localizzatore, pienamente compatibile con Android e iOS, da affiancare a chiavi, portachiavi, telecomandi, zaini e qualsiasi altro oggetto (anche l'ombrello). Ha un raggio d'azione pari a 60 metri, più che sufficiente per coprire qualsiasi esigenza in casa, in auto o in ufficio. Ecco gli sconti:

Tra i punti di forza di Tile Mate, l'estrema semplicità di utilizzo: funziona basandosi sullo standard Bluetooth e integra una batteria sostituibile con autonomia che arriva a un anno. Un consiglio? Compralo, a questo prezzo ne vale la pena, ti farà risparmiare molto tempo.