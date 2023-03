Tim Business: offerte mobile a partire da 10,99 euro

Se sei una azienda o hai la partita iva, vieni a scoprire quali offerte mobile puoi attivare online con Tim per il tuo business a partire da 10,99 euro al mese, per avere giga di internet in 5G e minuti di chiamate illimitate. In aggiunta, abbinati esclusivamente alle tariffe mobile di Tim per P.Iva e aziende, puoi puoi richiedere uno degli smartphone della nuova serie Samsung S23 e della nuova serie iPhone 14. Per avere maggiori informazioni, ti basterà compilare il form online inserendo i tuoi dati e quelli dell’ azienda, per essere ricontattato da un consulente Tim, che ti aiuterà a trovare la soluzione più adatta alla tua attività. Scopriamo quali tariffe mobile puoi attivare per il tuo business.

TIM 5G Power Premium

Se attivi online l’offerta business mobile di Tim 5G Power Premium, a partire da 10,99 euro al mese hai inclusi:

50 Giga in 5G

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

500 minuti di chiamate da Italia verso il Mondo

1000 sms TIM 5G Power Executive Con l’offerta business mobile di Tim 5G Power Executive, a partire da 18,99 euro al mese hai compresi: 150 Giga in 5G

500 minuti verso Mondo

1000 sms Aggiungi uno smartphone alla tua offerta mobile Come anticipato hai la possibilità di aggiungere in abbinamento esclusivamente alle tariffe mobile per P.Iva e Aziende di Tim, uno degli smartphone della nuova serie Samsung S23 a partire da 29 euro e della nuova serie iPhone 14 a partire da 33 euro.

