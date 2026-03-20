Tim Cook di Apple dice di posare l'iPhone e godersi la natura...

L’uomo che guida l’azienda che ha venduto più di due miliardi di iPhone nella storia, consiglia di posare il telefono e andare fuori a guardare gli alberi. In un’intervista con Good Morning America, Tim Cook ha dichiarato: Non voglio che le persone passino più tempo a guardare il loro smartphone che a guardare qualcuno negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all’infinito, non è così che si dovrebbe passare la giornata. Uscite e godetevi la natura. È come se il CEO di McDonald’s dicesse di mangiare più insalata.

Il paradosso di Tim Cook che consiglia di usare meno l’iPhone che ci ha venduto

Apple non è nuova a questo tipo di messaggi. L’azienda ha integrato la funzione “Tempo di utilizzo” negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app. Anche se poi l’iPhone è progettato da centinaia di ingegneri il cui lavoro è rendere l’esperienza il più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere possibile. Le notifiche, il feed infinito, il refresh del dito, tutto è calibrato per catturare e trattenere l’attenzione. Poi il CEO dice di andare a fare una passeggiata.

La generazione Z risponde (a modo suo)

Il consiglio di Cook intercetta comunque una tendenza reale. La Gen Z e i giovani adulti stanno abbracciando il minimalismo digitale e la “digital detox” con un entusiasmo che ha riportato in auge oggetti che sembravano estinti, come vecchi BlackBerry per restare raggiungibili senza le distrazioni, fotocamere compatte per fotografare senza aprire Instagram, iPod e lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Il fascino di questi dispositivi è che fanno una cosa sola, e la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione.

Che il CEO di Apple dica di uscire a godersi la natura, mentre il suo team progetta il prossimo modo per tenerci incollati allo schermo è contraddittorio, non c’è dubbio. L’incoerenza tuttavia, non riguarda solo Apple, ma gran parte della Silicon Valley. Parlano tanto di benessere digitale, e poi lo sabotano sistematicamente con i loro prodotti…