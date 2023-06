TIM espande rete 5G in altri 50 comuni: ecco quali

Altro mese, altra espansione della rete mobile di quinta generazione sulla penisola italiana. Dopo avere segnalato lo scorso aprile l’arrivo della rete 5G Vodafone in altri due comuni italiani, ci spostiamo da TIM per osservare lo stato delle sue antenne 5G. Come ripreso da MondoMobileWeb, infatti, tra i comuni coperti sono state aggiunte 50 nuove località suddivise tra 11 regioni italiane. Vediamo di quali posti si tratta.

Tim espande rete 5G in altre 50 località

La lista di località ufficialmente coperte è stata modificata il 9 giugno scorso, inserendo un totale di 50 comuni alla lunga lista già disponibile. Ecco l’elenco completo: Altomonte, Bianco, Caraffa del Bianco, Carolei, Davoli, Melito di Porto Salvo, Samo, Sant’Onofrio, Santa Maria del Cedro, Scilla, Sughudi, Santa Marina, Trecase, Sgonico, Vejano, Cassano d’Adda, Grassobbio, Pavia, Cantalupa, Cuneo, Frossasco, Gruiasco, Pinerolo, Prarostino, Rivoli, Roccabruna, Roletto, Adelfia, Barletta, Foggia, Gravina in Puglia, Monopoli, Parabita, Buggerru, Iglesias, Orosei, San Teodoro, Sardara, Giardini Naxos, Joppolo Giancaxio, Monforte San Giorgio, Pozzallo, Torregrotta, Trapani, Marsala, Monreale, Brusson, La Thuile, Morgex e Treviso.

La presenza di una località non implica che tutto il territorio comunale risulti coperto dal 5G; in altre parole, solo alcune zone di un comune potrebbero essere effettivamente raggiunte dalla rete di quinta generazione, offrendo velocità massime di download pari a 2 Gbps e 150 Mbps in upload.

Naturalmente, per sfruttare la rete 5G TIM è necessario essere in possesso di uno smartphone compatibile e di una SIM che includa nel piano tariffario la navigazione in 5G.