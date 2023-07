TIM migliora copertura 5G a luglio 2023: raggiunti altri 33 comuni

La rete mobile di quinta generazione continua ad espandersi, questa volta con l’ultimo sforzo da parte di TIM. Dopo avere parlato a metà giugno della espansione del 5G TIM in altre 50 località italiane, grazie all’ultima rassegna di MondoMobileWeb comprendiamo che il principale operatore telefonico italiano da questi giorni raggiunge altre 33 località in 14 regioni italiane. Andiamo a osservare la lista completa.

TIM espande il 5G in Italia a luglio 2023

Come ripreso dai nostri attenti colleghi, TIM ha aggiunto due giorni fa, 21 luglio 2023, un totale di 33 comuni suddivisi in 14 regioni italiane. In tali località è quindi possibile raggiungere fino a 2 Gbps in download e fino 150 Mbps in upload grazie alla rete mobile di ultima generazione.

Ecco l’elenco completo: Parghelia, San Nicola Arcella, Settingiano, Agropoli, Anacapri, Castellammare di Stabia, Omignano, Portico di Caserta, Salento (comune della provincia di Salerno), Sissa Trecasali, Remanzacco, Latina, San Felice Circeo, Andora, Broni, Sesto ed Uniti, Anzola d’Ossola, San Marco in Lamis, Masullas, Ollastra, Quartu Sant’Elena, Siris, Villaperuccio, Zerfaliu, Licodia Eubea, Montevago, Oliveri, Santa Cristina Valgardena, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Borgo Valbelluna, Limana e Vescovana.

In linea generale, specifica anche lo stesso operatore, la presenza di una città nella lista non implica che tutto il territorio del comune sia raggiunto dal 5G. Inoltre, si ricorda che per attivare il 5G bisogna essere in possesso di uno smartphone compatibile e di una SIM con un piano tariffario che includa l’opzione di navigazione con tale standard.