TIM porta la fibra ottica a 10 Gbps in 33 città

Dopo aver offerto TIM Magnifica come “sperimentazione”, l’operatore ha annunciato la disponibilità di TIM WiFi Power All Inclusive in 33 città. Gli utenti possono sottoscrivere l’abbonamento per una connessione in fibra ottica che raggiunge una velocità fino a 10 Gbps in download. È necessario utilizzare il nuovo modem TIM 10 Gb e avere un computer con una scheda di rete adeguata. In alternativa è possibile sottoscrivere l’abbonamento a TIM WiFi Power Smart.

TIM WiFi Power All Inclusive: FTTH a 10 Gbps

La maggioranza degli italiani utilizza reti FTTC, ma presto ci sarà una copertura quasi completa con reti FTTH, grazie al piano Italia 1 Giga. TIM porta nelle case dei più fortunati una connessione fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload, sfruttando la tecnologia XGS-PON (10 Gigabit capable Symmetric Passive Optical Network). Al momento le città coperte dal servizio sono:

Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Verona, Taranto, Brindisi, Trieste, Trento, Ancona, Bergamo, Brescia, Catania, Messina, Modena, Monza, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Venezia, Vicenza.

L’offerta TIM WiFi Power All Inclusive prevede un costo di attivazione di 19,90 euro una tantum, chiamate illimitate e il modem TIM 10 Gb (5 euro/mese per 48 mesi) con connettore ottico 10Gb, porte FXS per collegare il telefono, porte Gigabit Ethernet, porta Ethernet 10Gb, porte USB 3.0 e 2.0, Wi-Fi 6 4×4 a 2,4 e 5 GHz. Per sfruttare la massima velocità è necessario un computer piuttosto recente con scheda di rete a 10 Gbps. Il costo è 34,90 euro/mese (fino al 29 ottobre) per nuovi clienti o per chi proviene da un altro operatore. Gli altri pagheranno 39,90 euro/mese.

L’offerta include anche una chiavetta LTE e una SIM con traffico illimitato in comodato d’uso gratuito che possono essere utilizzate come “backup automatico”. Se non c’è copertura FTTH XGS-PON, le velocità massime sono 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload (FTTH GPON). Nel catalogo di TIM è inoltre presente la nuova offerta WiFi Power Smart (1 Gbps in download e 300 Mbps in upload) con chiamate illimitate a 29,90 euro/mese.

