TIM Super Young 5G: PROMO Under 25 a 11,99€!

Oltre alla TIM Wonder Six che abbiamo visto qualche giorno fa, l’omonimo operatore offre anche una soluzione per tutti i clienti Under 25. Questa promozione prende il nome di Super Young 5G.

TIM Super Young 5G per Under 25: i dettagli

Questa offerta mette a disposizione un pacchetto davvero molto interessante per il prezzo a cui viene venduta. Vediamo cosa include l’Under 25 di TIM:

25 Giga di traffico internet in 5G .

di traffico internet in . Minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

SMS illimitati sempre verso qualsiasi gestore.

Giga Illimitati sulle principali applicazioni Social , Chat , Gaming , E-learning e Musica .

sulle principali applicazioni , , , e . TIM Games e TIM Music inclusi nel prezzo con 200 giochi gratuiti e 50 milioni di brani in streaming.

La promozione in questione è attivabile ONLINE e prevede un costo mensile di 11,99 euro al mese con rinnovo su credito residuo. I 25 Giga inclusi diventano Illimitati grazie alla TIM Unica, promo propedeutica disponibile per chi ha TIM anche a casa.

TIM Super Young 5G include anche ben 11 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming in tutto il territorio europeo senza costi aggiuntivi.

Tale offerta generazionale è disponibile sia richiedendo un nuovo numero sia passando la propria utenza da qualsiasi operatore. Tramite il seguente sito è attivabile in autonomia per tutti gli utenti con età compresa tra 15 e 25 anni. Per i minori di 15 anni, invece, è possibile richiedere l’attivazione solo nei Negozi TIM con la presenza di un genitore o tutore.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto oggi è attivabile ONLINE con primo mese e costo di attivazione GRATIS.

È previsto un contributo iniziale pari a 25 euro una tantum con 20 euro di ricarica presente sulla SIM. Questo significa che pagherete la SIM solo 5 euro.

In alternativa, è possibile richiedere l’attivazione anche nei Negozi TIM. In questo caso è previsto un costo di attivazione pari a 9 euro.