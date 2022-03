TIM Vision: Vedi TUTTO a 19,99€ fino al 30 Aprile

TIM Vision è sicuramente il pacchetto più ambito per vedere la TV in streaming grazie anche all’esclusivo decoder TIM Box che permette di vedere anche i canali del digitale terrestre. TIM, infatti, offre una soluzione tutto incluso con DAZN, Netflix, Disney ed Infinity ad un prezzo da capogiro.

Nello specifico, in queste ore è possibile usufruire di una promozione che offre tutto TIM Vision a 19,99 euro fino al 30 Aprile 2022. Vediamo ora come attivare questa soluzione disponibile per tutti i clienti.

TIM Vision: in PROMO a 19,99 euro

L’operatore ex monopolista offre DAZN con 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) di Serie A, tutta la Serie BKT con 380 match stagionali, playoff e playout inclusi, fino al 2024. Oltre ai due maggiori campionati nazionali di calcio troviamo anche LaLiga Spagnola e la Copa Libertadores, insieme ai canali tematici di Inter e Milan. Con DAZN non è solo possibile vedere il calcio ma anche alcuni eventi sportivi di grosso calibro come la MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. A questi eventi troviamo i canali Eurosport 1 HD e 2 HD. Oltre a DAZN incluso nei 19,99 euro mensili abbiamo anche Infinity+ con 104 match di UEFA Champions League in diretta ed il catalogo dedicato alla visione di Serie TV e Film.

Il pacchetto TIM Vision offre anche tutti i contenuti di Disney+ ed il catalogo Netflix in HD oltre a discovery+. Il tutto senza spendere un centesimo in più fino al 30 Aprile 2022.

A partire dal 1° Maggio 2022, il prezzo mensile sarà di 29,99€ fino alla fine di Settembre e successivamente continuerà a 44,99 euro mensili.

Inoltre, se già non avete una connessione a casa, potete attivare la TIM Premium Fibra a soli 29,90 euro ogni mese con internet senza limiti fino ad 1 Gigabit al secondo e chiamate illimitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.