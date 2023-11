TIM WiFi Power Smart senza costi di attivazione: approfitta subito

Se sei alla ricerca di una connessione internet veloce e conveniente, TIM ha una proposta irresistibile per te: la promo che offre ai nuovi clienti l’opportunità di attivare gratuitamente l’offerta TIM WiFi Power Smart è stata prorogata fino al 25 novembre 2023.

Approfitta di questa occasione per risparmiare 39,90 euro sui costi di attivazione e godere di una connessione di alta qualità a casa tua.

Offerta TIM casa: attivazione gratuita fino al 25 novembre

L’offerta TIM WiFi Power Smart, al prezzo mensile di 24,90 euro con uno sconto di 6 euro a rinnovo, ti garantisce un accesso privilegiato alla fibra ultraveloce di TIM.

Se sei già cliente TIM mobile con un abbonamento attivo di almeno 9,90 euro, hai la possibilità di accedere a questa offerta esclusiva al prezzo scontato di 24,90 euro al mese. Un’opportunità da non perdere per avere una connessione affidabile a un prezzo conveniente.

Questa imperdibile offerta include internet illimitato con velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps per il download e 1 Gbps per l’upload tramite una rete FTTH.

Inoltre, potrai godere di chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali con l’attivazione online. Se preferisci un’opzione più personalizzata, puoi optare per l’opzione Voice a soli 5 euro al mese.

Ma le buone notizie non finiscono qui. TIM ha incluso nella promozione il modem TIM Hub+ Executive, dotato di tecnologia Wi-Fi 6 con Easymesh.

Questo significa una navigazione stabile, veloce e di alta qualità per tutta la tua casa. Il costo di 10 euro al mese per il modem è già incluso nel prezzo dell’offerta per i primi 24 mesi.

Inoltre, per garantire la tua sicurezza online, l’offerta comprende la funzione TIM Safe Navigation, un servizio di protezione avanzato contro le principali minacce web. Non solo avrai una connessione affidabile, ma anche la tranquillità di navigare in tutta sicurezza.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: attiva subito l’offerta TIM WiFi Power Smart senza costi di attivazione e goditi una connessione internet di alta qualità a un prezzo conveniente. Fai il tuo passo verso il futuro della connettività domestica con TIM.

