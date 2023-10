TIM WiFi Power Smart: TUTTO a soli 24,90 euro

Oltre alla tariffa all inclusive a 34,90 euro mensili, l’operatore ex monopolista dispone anche della promo TIM WiFi Power Smart, disponibile a 24,90 euro mensili. Questa offerta è disponibile per i già clienti mobili TIM o per chi decide di diventare un nuovo utente sia in portabilità sia richiedendo un nuovo numero.

Vediamo ora assieme cosa comprende questa favolosa offerta in esclusiva senza costi di attivazione solo per alcuni giorni. Inoltre, solo ONLINE sono in regalo tutte le chiamate effettuate dal fisso.

TIM WiFi Power Smart: i dettagli

La nuova promozione offre internet illimitato a casa in FTTH fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, Modem TIM HUB+ Executive incluso nel prezzo, chiamate senza limiti in esclusiva online senza costi verso fissi e mobili in tutta Italia e TIM Navigazione Sicura. L’apparato, già compreso nel costo dell’offerta, offre delle performance davvero elevate. Questo grazie al WiFi 6 ed alla tecnologia EasyMesh, la rete è sempre stabile e veloce anche in condizioni avverse. Il tutto a soli 24,90 euro mensili.

I vantaggi inoltre sono tutti per i clienti mobili TIM sia vecchi che nuovi. Infatti, per coloro i quali già hanno TIM sul mobile oppure richiedono di passare o attivare una SIM TIM riceveranno uno sconto di 6 euro al mese. Questa scontistica viene riconosciuta in fattura ogni mese per le offerte mobili con prezzo maggiore o uguale a 9,99€.

Inoltre, il Modem compreso nel canone ha un piano rateale di 10 euro al mese per 24 mesi.

Costi ed altro

Questa promozione super conveniente se sei cliente mobile TIM o se decidi di diventarlo è disponibile senza costi di attivazione solo entro il 15 Ottobre 2023. Dopo tale data, il contributo richiesto sarà pari a 39,90€.

