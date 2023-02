Tinder e malware: l'allarme degli esperti di cybersecurity

Il settore del dating online, a quanto pare, è uno di quelli maggiormente presi di mira dai cybercriminali.

Kaspersky, a tal proposito, ha portato avanti una ricerca che riguarda 20 popolari app di incontri, scoprendo che esistono una moltitudine di software fake sfruttati per ingannare gli utenti.

In questo contesto infatti, sono stati individuati ben 1.963 app dannose che, con più o meno successo, si fingono software legittimi.

In questo contesto, Tinder è l’app più plagiata, visto che in circa due terzi dei casi registrati questa risulta la piattaforma coinvolta. Il terzo restante, a quanto pare, riguarda copie fasulle dell’app di Badoo.

Ma cosa si rischia scaricando e utilizzando un’app malevola di questo tipo?

Tinder e Badoo sono le app di dating online più “clonate”

I rischi utilizzando applicazioni fasulle di Tinder o Badoo sono molteplici.

Spesso si parla di trojan, in grado sdi scaricare malware, adware o persino SMS a pagamento. In alcuni casi, si parla di trojan bancari che vanno direttamente a sottrarre denaro dal servizio home banking dell’utente.

Per evitare problemi di sorta, è importante scaricare le app ufficiali dei servizi suddetti. Queste infatti, sono prive di rischi e permettono di accedere regolarmente alle piattaforme.

Scegliere password forti, utilizzare una VPN e affidarsi a una suite di sicurezza di comprovato valore sono ulteriori forme di difesa alquanto efficaci.

