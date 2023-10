Tineco FLOOR ONE S5 per pulizia INECCEPIBILE: 160€ di sconto esclusivo

L’hai vista a destra e a sinistra, la Tineco FLOOR ONE S5 è sicuramente l’aspirapolvere più famosa degli ultimi tempi ma fattelo dire, non è una semplice scopa elettrica. Senza fili e con tante funzioni al suo interno ti permette di pulire casa con una sola passata… Letteralmente!

Grazie alla Festa delle Offerte Prime te la porti a casa con uno sconto esagerato. Collegati per approfittare di ben due promozioni, spunta il coupon e falla tua a soli 359€. Non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Tineco FLOOR ONE S5 è un vero e proprio gioiello: come funziona

Si presenta come una scopa elettrica ma al suo interno ha tecnologie all’avanguardia. In modo specifico arriva con la base di ricarica e non hai bisogno di niente più per iniziare ad utilizzarla. Comoda e semplice da utilizzare, si fa apprezzare da chiunque.

La sua caratteristica chiave è una: fa tutto in automatico. Non devi premere altro bottone che quello per accenderla e poi passarla sui pavimenti di casa. Infatti regola in automatico potenza, acqua e tutto il resto per avere pavimenti perfetti in una sola passata.

Non solo aspira ma lava e asciuga nello stesso momento così hai 3 funzioni intelligenti che ti permettono di azzerare i tempi di pulizia. Come autonomia hai 30 minuti a disposizione ma trattandosi di un prodotto che comprime tutto in un unico passaggio questi ti bastano e ti avanzano per pulire tutta casa.

Non ti preoccupare perché non lava con acqua sporca: ha due contenitori ossia quello per l’acqua pulita con detergente e quello per l’acqua sporca. In più si autopulisce quindi, quando la metti in carica, il rullo si lava in automatico e tu non dovrai che svuotare un solo contenitore.

Cosa aspetti? Collegati su Amazon e spunta immediatamente il coupon per portare a casa la tua Tineco FLOOR ONE S5 a soli 359€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.