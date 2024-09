Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspira, lava ed asciuga in UNA passata

Un alleato dalla forza soprannaturale in casa. Visto l’arrivo di settembre ti dico che neanche ad Hogwarts hanno una magia così potente come Tineco FLOOR ONE STRETCH S6. Un prodotto che in casa fa la differenza perché annienta lo sporco e fa tornare i tuoi pavimenti come appena installati. Provalo per crederci.

Pensa un po’, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon hai l’occasione di risparmiare e non poco: con uno sconto del 20% porti a casa questo gioiellino ultra tech ad appena 479€. Come dirgli di no? Sbrigati e acquistalo con un click.

Le spedizioni, come al solito, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, una salvezza completa in casa

Pensa avere un giorno libero e doverlo “sacrificare” per pulire la casa. Che noia! Con Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 ci metti appena 30 minuti e non per una stanza ma bensì per tutto il tuo appartamento. Questo aspirapolvere senza fili è una salvezza con 3 soluzioni al suo interno che permettono ai tuoi pavimenti di brillare di luce propria.

Prima di ogni cosa apri il contenitore dell’acqua e caricalo con detergente che preferisci e acqua pulita. Poi accendilo e non fare nient’altro. Al suo interno è inserito un sensore che rileva in automatico il livello di sporcizia e regola, di conseguenza, potenza e quantità di acqua da utilizzare.

Tu lo passi e lui aspira e lava… senza neanche lasciare bagnato. Ebbene, non solo elimina capelli, peli, briciole, macchie e tutto ciò che c’è sul pavimento ma lo asciuga in modo rapido. Solo scrivendo questa frase me ne sono innamorata.

La ciliegina sulla torta? Quando lo metti in carica alla sua postazione, si pulisce da solo.

Non ci sono altre parole, qui ci vogliono i fatti. Collegati subito su Amazon per approfittare dello sconto del 20% e acquistare il tuo Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 ad appena 479€.

