Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è 5 elettrodomestici in 1: risparmia 220€

Perchè accontentarsi di un solo aspirapolvere quando con Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 puoi avere 5 prodotti in 1? Eccezionale e perfetto per pulire casa nella sua interezza. Scegli quale accessorio abbinare e pulisci i pavimenti, fai la polvere e dai una ripassata a materassi e tappezzeria. Un alleato che è finanche intelligente e si pulisce da solo, insomma, un gioiello. Con lo sconto del 24% su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024 è la tua occasione: collegati e completa l’acquista a 679€ con un click.

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7: tutto quello di cui è capace

Funzionale e pratico. Senza fili per lasciarti tutta la libertà del caso e con i suoi accessori per renderlo il prodotto perfetto. Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è un elettrodomestico che si adatta ad ogni esigenza e che con una passata di permette di lavare e aspirare i pavimenti.

In base a come lo monti, il prodotto può lavare, aspirare, eliminare la polvere e tanto altro. Vista la piccola spazzola motorizzata e la lancia per raggiungere le zone più scomode, puoi reinventarlo a tuo piacimento.

Il sistema è totalmente intelligente tant’è vero che quando lo adoperi di contenitore per l’acqua (uno pulito e uno per la raccolta di quella sporca), regola automaticamente la pulizia individuando lo sporco e adattando la sua potenza. Quando poi lo rimetti in carica, si pulisce da solo e tu non devi fare nient’altro.

Ha un’autonomia di 65 minuti quando usato come semplice aspirapolvere senza fili e di 40 minuti quando adoperato come aspirapolvere e lavapavimenti.

Lo sconto su Amazon è ottimo

Con il 24% di sconto grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024, Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 costa poco su Amazon. Se sei interessato collegati e acquistalo a 679€ con un click.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.