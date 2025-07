Tineco iFLOOR 5 Breeze dimezza tempi e fatica per le pulizie (-100€)

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete è un sistema di pulizia 2 in 1. Ciò significa che in una singola passata aspiri e lavi i pavimenti senza neanche sforzarti. Il modello in questione comprende un kit completo al suo interno e quindi arriva con dei rulli aggiuntivi, ben 2 confezioni di detergente e un filtro di ricambio. È geniale perché sprovvisto di fili, leggero e pratico da utilizzare anche tutti i giorni. Approfitta del Prime Day anticipato e acquistalo risparmiando ben 100 euro. Mettilo nel carrello con 199 euro su Amazon.

Invece di dover passare prima l’aspirapolvere e poi portare per tutta casa secchio e panno, con il Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete semplifichi le pulizie, dimezzi i tempi ma ottieni comunque prestazioni eccezionali. Questo aspirapolvere e lavapavimenti unisce le due azioni portando a termine entrambe in modo eccellente. Perché scegliere questa variante? Oltre al fattore budget, è leggera e offre sia la pulizia automatica che un’autonomia di 35 minuti. Potrebbero sembrarti pochi ma, in realtà sono sufficienti per pulire tutta la tua casa.

Un punto a favore del Tineco è che pulisce i pavimenti esclusivamente con acqua pulita. Questo perché è dotato di due contenitori separati e che differenziano l’acqua espulsa da quella raccolta. Il risultato è che elimini anche lo sporco più difficile e ostico con una passata, non rimangono residui e gli odori vengono azzerati. La spazzola è stata concepita in modo tale da garantirti un lato senza spessori e così da pulire i bordi e i perimetri senza lasciare sporco residuo. Scegli tra le due modalità e ottieni sempre un’asciugatura dei pavimenti senza aloni e rapida. Per offrirti tutte le informazioni del caso, sappi che i due serbatoi hanno una capienza di 0.8 e 0.7 litri.

Collegati su Amazon dove il Prime Day anticipato ti offre l’opportunità di acquistare Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete a soli 199 euro subito.