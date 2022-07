TinyCheck: tool open source per rilevare stalkerware

TinyCheck è un tool open source che permette di rilevare la presenza di stalkerware sullo smartphone. Kaspersky ha svelato un nuovo portale che fornisce tutte le informazioni sul funzionamento. Il tool individua la presenza del software spione analizzando il traffico di rete. Per una maggiore protezione è preferibile però installare una suite completa con antivirus, firewall e VPN, come McAfee Total Protection.

TinyCheck con Raspberry Pi

Lo stalkerware è uno spyware utilizzato principalmente per spiare la vita privata di coniugi o partner (attuali o ex). Il software può registrare ogni cosa, dalle telefonate alla posizione geografica. Tutte le informazioni sono inviate al controllore dello stalkerware, quindi è possibile individuare il traffico di rete sospetto con TinyCheck. Il tool non deve essere installato sullo smartphone, in quanto funziona su Raspberry Pi.

TinyCheck effettua la scansione del traffico WiFi in uscita dallo smartphone e identifica il collegamento con fonti note, inclusi i server usati dagli spyware. L’utente può quindi scaricare un report dettagliato su un pen drive USB. Il tool garantisce la privacy perché non legge email o SMS e tutti i dati sono conservati sul dispositivo (nulla viene inviato ai server di Kaspersky).

Per quanto riguarda le capacità di rilevazione, TinyCheck viene considerato un tool di livello 1. Per una maggiore protezione occorre l’installazione di un antivirus o una VPN (livello 2). Il livello 3 viene raggiunto solo dai tool utilizzati dalle forze di polizia per l’analisi forense. Il codice di TinyCheck è disponibile su GitHub.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.