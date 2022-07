Tiscali: CdA approva la fusione con Linkem Retail

Dopo quella degli azionisti di fine aprile arriva anche l’approvazione del consiglio di amministrazione per il piano industriale 2022-25 che prevede la fusione per incorporazione di Linkem Retail in Tiscali. L’operazione finanziaria avrà efficacia dal 1 agosto, quindi i risultati economici corrispondenti copriranno solo un periodo di cinque mesi del 2022. Tiscali offrirà quindi servizi FWA che si aggiungeranno a quelli su tecnologia FTTH.

Tiscali+Linkem per FTTH e FWA

In seguito alla fusione, Tiscali diventerà il quinto operatore italiano nel mercato fisso e il primo operatore nel segmento degli accessi a banda ultralarga nelle tecnologie FWA+FTTH con una quota di mercato del 19,4% (fonte AGCOM). È stato anche approvato l’accordo quadro sottoscritto tra Linkem e Linkem Retail che prevede la fornitura (in modalità wholesale e senza vincolo di esclusiva) da parte di Linkem in favore di Linkem Retail delle SIM e dei dispositivi necessari all’erogazione del servizio di connettività agli utenti finali e del servizio di connettività FWA erogato da Linkem in favore di Linkem Retail, la quale lo rivenderà agli utenti finali.

Il piano industriale 2022-25 prevede prevede lo sviluppo di quattro pilastri principali:

Area TELCO : Tiscali punta a consolidare l’attuale posizionamento, grazie ad un’offerta integrata di servizi fissi e mobile;

: Tiscali punta a consolidare l’attuale posizionamento, grazie ad un’offerta integrata di servizi fissi e mobile; Area MEDIA&TECH : l’obiettivo è potenziare e valorizzare il portale Tiscali.it attraverso lo sviluppo di nuovi contenuti, prodotti e servizi a valore aggiunto;

: l’obiettivo è potenziare e valorizzare il portale Tiscali.it attraverso lo sviluppo di nuovi contenuti, prodotti e servizi a valore aggiunto; Area FUTURE COMMUNITIES : l’intenzione è promuovere lo sviluppo di comunità basate sull’adozione di servizi intelligenti e a valore aggiunto, attraverso la creazione di strumenti, piattaforme e servizi verticali;

: l’intenzione è promuovere lo sviluppo di comunità basate sull’adozione di servizi intelligenti e a valore aggiunto, attraverso la creazione di strumenti, piattaforme e servizi verticali; Area CLOUD: prevede lo sviluppo di infrastrutture e servizi cloud rivolti alle imprese e alla Pubblica Amministrazione, anche grazie al supporto dei fondi del PNRR e dei finanziamenti comunitari.

Il consiglio di amministrazione ha infine approvato la costituzione di una società a responsabilità limitata, Veesible S.r.l., che si occuperà dello sviluppo dell’attività di concessionaria pubblicitaria.

