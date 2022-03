Tiscali: Fibra e Modem a 25,95€, SCADE OGGI

Per chi non ha ancora deciso quale provider scegliere per avere la Fibra a casa, oggi vi daremo la possibilità di optare per un gestore tutto italiano, Tiscali. Attualmente, infatti, è la connessione più veloce d’Italia secondo Ookla.

Tra non molto analizzeremo la proposta commerciale messa sul piatto dal provider sardo Tiscali che offre internet flat 24 ore su 24 a meno di 26 euro al mese.

Tiscali Fibra: ecco la soluzione giusta per te

La Ultrainternet Fibra di Tiscali che stiamo affrontando in questo articolo offre internet illimitato a casa anche in FTTH con velocità massima stanziata ad 1 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Mega in upload con Modem Super Wi-Fi gratuito ed incluso nel prezzo. Il tutto ad un costo mensile pari a 25,95 euro.

L’abbonamento in questione offre anche le chiamate a consumo ma con 2 euro al mese in più è possibile scegliere l’opzione Full. Questo servizio extra dispone di chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri sia mobili che fissi nazionali.

La promozione ha un prezzo bloccato per 2 anni a 25,95 euro mensili anche se nella sintesi contrattuale viene indicato che anche dopo i 24 mesi questo canone continuerà senza aumenti. Nei 25,95€ ci sono 21,95 euro di canone del servizio e 4 euro di attivazione incluso per 24 mesi.

Tiscali mette a disposizione tramite questo link la possibilità di conoscere la propria copertura per capire sin da subito il tipo di tecnologia attivabile in un determinato indirizzo.

Costi ed altro

La tariffa è valida solo entro OGGI ed include già nel canone mensile anche il proprio costo di attivazione che ammonta a 4 euro al mese per 24 mesi. Inoltre, non è previsto alcun vincolo contrattuale.

Ultrainternet Fibra può essere disattivata in qualsiasi momento pagando solo una mensilità. In questo caso, infatti, non è presente alcuna penale di disdetta anticipata.

