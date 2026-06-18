 TivùSat scoppia di salute: il nuovo zapping tv fa impazzire tutti
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TivùSat scoppia di salute: il nuovo zapping tv fa impazzire tutti

TivùSat, la piattaforma di intrattenimento con parabola e decoder satellitare, scoppia di salute con il nuovo zapping tv che piace a tutti.
TivùSat scoppia di salute: il nuovo zapping tv fa impazzire tutti
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TivùSat, la piattaforma di intrattenimento con parabola e decoder satellitare, scoppia di salute con il nuovo zapping tv che piace a tutti.
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TivùSat, la piattaforma di intrattenimento gratuito nazionale con parabola e decoder satellitare, scoppia di salute. Proprio in queste ore è stato aggiornato il suo zapping tv con tantissimi canali disponibili e un’offerta decisamente competitiva, allo stesso livello del digitale terrestre e con qualche canale internazionale in più.

Tra le novità più importanti l’addio di Radio Gamma Stereo il giorno 11 giugno 2026. Questo canale era in precedenza disponibile alla numerazione ufficiale 613 del telecomando del tuo televisore.

La nuova lista canali TivùSat aggiornata

Guarda la nuova lista canali disponibile aggiornata al 18 giugno 2026.

  1. Rai 1 HD
  2. Rai 2 HD
  3. Rai 3 HD
  4. Rete 4 HD
  5. Canale 5 HD
  6. Italia 1 HD
  7. La7 HD
  8. Tv8 HD
  9. Nove HD
  10. Rai 4 HD
  11. Iris HD
  12. La 5 HD
  13. Rai 5 HD
  14. Rai Movie HD
  15. Rai Premium HD
  16. Italia 2 HD
  17. Mediaset Extra HD
  18. TV2000 HD
  19. Cielo HD
  20. Mediaset 20 HD
  21. Rai Sport HD
  22. Focus HD
  23. Rai Storia HD
  24. Rai News 24 HD
  25. TgCom 24 HD
  26. Rai Scuola HD
  27. TwentySeven HD
  28. Dmax HD
  29. La7 Cinema HD
  30. We Do Movies
  31. Real Time HD
  32. Food Network HD
  33. Cine 34 HD
  34. Radio Italia Tv HD
  35. RTL 102.5 Tv HD
  36. Discovery HD
  37. Giallo HD
  38. Top Crime HD
  39. Boing HD
  40. Cartoonito HD
  41. Rai Gulp HD
  42. Rai Yoyo HD
  43. Frisbee HD
  44. K2 HD
  45. Super!
  46. Arte HD
  47. Mezzo
  48. RDS Social TV HD
  49. Equ Tv HD
  50. ACI Sport Tv HD
  51. Sportitalia Solo Calcio HD
  52. Marcopolo Travel Tv
  53. HGTV HD
  54. Euronews Italian
  55. Discovery Turbo HD
  56. We Do Big Stories HD
  57. RTL 102.5 Caliente HD
  58. Radio Italia Live HD
  59. Radio Kiss Kiss Tv HD
  60. Radio Zeta Tv HD
  61. Radio Freccia Tv HD
  62. Radio Monte Carlo Tv HD
  63. Virgin Radio Tv HD
  64. France 24 HD English
  65. BBC News Europe
  66. Al Jazeera English HD
  67. TRT World HD
  68. NHK World HD
  69. Freedom
  70. France 24 HD Français
  71. Dim Tv
  72. Al Jazeera HD
  73. Sonlife Broadcasting Network
  74. CNBC Europe HD
  75. Bloomberg European Tv
  76. Daystar HD
  77. DW – Deutsche Welle HD
  78. Euronews HD English
  79. CGTN HD
  80. CGTN Documentary HD
  81. Senato Italiano HD
  82. Camera dei Deputati
  83. KBS World HD
  84. CCTV 4 HD
  85. Svoboda Tv
  86. Svoboda News
  87. Svoboda Plus
  88. Russia’s Future
  89. Belarus Tomorrow
  90. Gordon Live
  91. CGTN
  92. Rai Radio 2 Visual
  93. Rai 4K
  94. Museum 4K
  95. MyZen 4K
  96. TravelXP 4K
  97. Hot Bird 4k
  98. Rai 3 TGR Valle d’Aosta
  99. Rai 3 TGR Piemonte
  100. Rai 3 TGR Liguria
  101. Rai 3 TGR Lombardia
  102. Rai 3 TGR Veneto
  103. Rai 3 TGR Alto Adige
  104. Rai 3 TGR Trentino
  105. Rai Südtirol HD
  106. Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
  107. Rai 3 TGR FVG Bis
  108. Rai 3 TGR Emilia Romagna
  109. Rai 3 TGR Toscana
  110. Rai 3 TGR Marche
  111. Rai 3 TGR Umbria
  112. Rai 3 TGR Lazio
  113. Rai 3 TGR Abruzzo
  114. Rai 3 TGR Molise
  115. Rai 3 TGR Campania
  116. Rai 3 TGR Puglia
  117. Rai 3 TGR Basilicata
  118. Rai 3 TGR Calabria
  119. Rai 3 TGR Sardegna
  120. Rai 3 TGR Sicilia
  121. Teleradio Pace HD
  122. Sender Neu Jerusalem
  123. People Tv – Rete 7 HD
  124. Telecupole
  125. Horse Tv HD
  126. Padre Pio Tv HD
  127. BeJoy Kids
  128. Parole di Vita
  129. Tivù La Guida
  130. TRM h24
  131. San Marino Rtv HD
  132. Rai Radio 1
  133. Rai Radio 2
  134. Rai Radio 3
  135. Rai Isoradio
  136. Rai GR Parlamento
  137. Rai Radio 1 Sport
  138. Rai Radio 3 Classica
  139. RDS
  140. DimSuono Roma
  141. RTL 102.5
  142. Radio Zeta
  143. Radio Freccia
  144. Radio 105
  145. Virgin Radio
  146. R101
  147. Radio Monte Carlo
  148. Rai Radio Südtirol
  149. Radio Italia s.m.i.
  150. M2O
  151. Radio Capital
  152. Radio DeeJay
  153. Radio 24
  154. DiscoRadio
  155. Radio Onda d’Urto
  156. Anni 60
  157. Radio Supersound
  158. Radio Margherita
  159. Radio Number One
  160. Radio Maria
  161. Radio Mater
  162. Popolare
  163. Rai No Name Radio
  164. Rai Radio Tutta Italiana
  165. Rai Radio Techetè
  166. Rai Radio Kids
  167. Rai Radio Live Napoli
  168. Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia
  169. Rai Radio Trst A
  170. Radio Kiss Kiss
  171. Radio Sportiva
  172. RVS Accendi la Speranza
  173. Canzoni Napoletane
  174. RFI Francais
  175. Swiss Pop
  176. Swiss Jazz
  177. Swiss Classica
  178. DW-FM02
  179. DW08
  180. DW09
  181. Uninettuno University Tv
  182. Vatican Media Europa HD
  183. Videolina HD
  184. Tele Sardegna HD
  185. TvA Vicenza
  186. Arte In Channel HD

Pubblicato il 18 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 giu 2026
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