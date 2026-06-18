TivùSat scoppia di salute: il nuovo zapping tv fa impazzire tutti

TivùSat, la piattaforma di intrattenimento gratuito nazionale con parabola e decoder satellitare, scoppia di salute. Proprio in queste ore è stato aggiornato il suo zapping tv con tantissimi canali disponibili e un’offerta decisamente competitiva, allo stesso livello del digitale terrestre e con qualche canale internazionale in più.

Tra le novità più importanti l’addio di Radio Gamma Stereo il giorno 11 giugno 2026. Questo canale era in precedenza disponibile alla numerazione ufficiale 613 del telecomando del tuo televisore.

La nuova lista canali TivùSat aggiornata

Guarda la nuova lista canali disponibile aggiornata al 18 giugno 2026.