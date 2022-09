Tod’s: Della Valle lancia OPA volontaria a 40€ per azione

È iniziato lunedì 26 settembre il periodo di adesione all’OPA – l’offerta pubblica di acquisto – lanciata su Tod’s da Deva Finance della famiglia Della Valle, finalizzata al delisting del gruppo da Piazza Affari.

L’operazione è finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Tod’s e ad ottenere la revoca delle azioni dalla quotazione sulla Borsa di Milano.

DeVa finance offrirà 40 euro ad azione, con un premio del 20,4% sul prezzo di chiusura di ieri. L’offerta riguarda 8.453.727 azioni rappresentative del 25,55% del capitale. L’operazione, salvo proroghe, sì concluderà il 25 ottobre.

Tod’s ha oltre un miliardo di capitalizzazione e un fatturato 2021 di 884 milioni di euro ed è quotata alla Borsa di Milano dal 2000. La società guidata da Diego Della Valle aveva spiegato ad agosto che l’OPA era «un grande investimento nel gruppo della moda per supportarne lo sviluppo» e poter «valorizzare i singoli marchi (Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay, dando loro una forte visibilità individuale e una grande autonomia operativa».

Cos’è un delisting

Con il delisting le società decidono di uscire dalla quotazione sul mercato, in questo modo il titolo stesso smette di essere negoziato nella Borsa valori di riferimento. Questo può accadere per disinteresse degli investitori verso il titolo, oppure -come nel caso Tod’s- per trovare un assetto proprietario che conceda una autonomia nella gestione aziendale.

