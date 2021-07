Tokyo 2020: come vedere le Olimpiadi in streaming

Se in queste ore hai tentato di guardare online la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, molto probabilmente ti sei scontrato con tre problemi:

la RAI non ha i diritti di trasmissione in streaming Eurosport richiede l'abbonamento Discovery+ richiede o l'iscrizione o l'abbonamento, ma dopo l'iscrizione chiede comunque l'abbonamento

Insomma: online era impossibile vedere la cerimonia e così sarà anche per i giorni a venire. C'è tuttavia l'alternativa DAZN che gli appassionati di sport potranno abbracciare fin da subito, in attesa di tutti i grandi eventi che animeranno la programmazione in streaming del nuovo detentore dei diritti della Serie A di Calcio.

Abbonarsi a DAZN entro il 28 luglio consente di avere uno sconto sulla prossima stagione (da 29,90 al mese a 19,90 al mese per 14 mesi) e di godersi il meglio dei giochi olimpici tramite Eurosport. Per chi è già abbonato, invece, l'offerta parte da settembre e nel frattempo la visione dei giochi olimpici è gratuita.

E poi c'è una ulteriore alternativa possibile: una VPN. Con una VPN si può accedere agli streaming di tutto il mondo senza limitazioni territoriali e si può godere il meglio della programmazione online senza vincolo alcuno. In questo caso bastano davvero soltanto pochi euro.

Il fuoco olimpico è stato acceso a Tokyo in questo momento. Buone Olimpiadi a tutti!