TomTom crea assistente vocale AI per le auto con Microsoft

TomTom, leader nella cartografia digitale, ha siglato una partnership con il colosso dell’informatica Microsoft per sviluppare un assistente vocale per auto basato sull’intelligenza artificiale. Lo scopo è di offrire ai conducenti la possibilità di “dialogare in modo naturale con il proprio veicolo” e di controllare con la voce i sistemi di infotainment, navigazione e gestione del veicolo, secondo quanto comunicato dall’azienda.

L’uso dei servizi Microsoft Azure OpenAI e ChatGPT

Per realizzare l’assistente vocale, TomTom ha fatto ricorso a diversi servizi Microsoft, tra cui il servizio Azure OpenAI, che permette alle imprese di utilizzare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di OpenAI, specializzata nell’AI generativa.

L’assistente conversazionale è compatibile con altri sistemi di infotainment per auto ed è integrato anche nel Digital Cockpit di TomTom, una soluzione di infotainment a bordo aperta e modulare, ha affermato il produttore di mappe olandese.

Le ambizioni di TomTom nell’AI generativa

TomTom, che compete con Google Maps e con HERE, la più grande piattaforma cartografica al mondo, ha manifestato il suo interesse per l’AI generativa e ha dichiarato di “investire tempo, denaro e persone” in questa tecnologia, come ha rivelato il direttore finanziario Taco Titulaer a Reuters in ottobre.

A luglio TomTom ha lanciato un plug-in LLM per ChatGPT per permettere ai chatbot di aiutare gli utenti a pianificare viaggi ed esplorare nuovi luoghi usando le sue mappe. La collaborazione con Microsoft risale al 2016, quando TomTom ha iniziato a fornire i servizi di localizzazione di Azure Maps.