TomTom GO 620: il navigatore a QUASI METÀ PREZZO

Perché acquistare un navigatore satellitare per auto, oggi che abbiamo le applicazioni installate nello smartphone? Il primo vantaggio è proprio questo: ne vale la pena per poter contare su un dispositivo dedicato, ancor meglio se realizzato da un leader storico del settore, come nel caso di TomTom GO 620 (oggi in sconto su Amazon quasi a metà prezzo). Così facendo, si può viaggiare tranquilli, grazie a un’affidabilità senza compromessi e lasciando il telefono libero di svolgere il suo compito.

Amazon: giù il prezzo del navigatore TomTom (-46%)

Il modello in questione può contare sulle mappe del mondo sempre aggiornate (il download avviene tramite il modulo Wi-Fi integrato), sulla compatibilità con le intelligenze artificiali mobile di Siri e Assistente Google, sul supporto al vivavoce per poterlo utilizzare mantenendo le mani ben salde sul volante e gli occhi sulla carreggiata, senza dimenticare le informazioni sul traffico in tempo reale. C’è poi la previsione delle destinazioni che impara le abitudini e prevede quando è probabile che si vorrà andare in una destinazione salvata in My Places. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Lo sconto del 46% sul listino è applicato in automatico (non servono coupon) e permette di acquistare il navigatore satellitare per auto TomTom GO 620 al prezzo di soli 149 euro, il minimo storico da quando l’articolo è in vendita sull’e-commerce.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per chi effettua l’ordine adesso. Segnaliamo infine il voto medio molto alto, pari a 4,3/5 stelle, assegnato da oltre 1.600 recensioni positive.