La nostra Top 10 delle occasioni per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è entrata nel vivo: questa è la Top 10 delle occasioni proposte da Amazon nella prima giornata dell'evento.
Tecnologia
La Festa delle Offerte Prime è entrata nel vivo: questa è la Top 10 delle occasioni proposte da Amazon nella prima giornata dell'evento.

L’evento di Amazon dedicato alla Festa delle Offerte Prime è entrato nel vivo. Dopo aver passato in rassegna gli sconti proposti dall’e-commerce, ecco la nostra Top 10. Proponiamo di seguito una selezione degli affari da cogliere al volo, spaziando tra diverse categorie come elettronica, smart home, audio e automotive.

Risparmia con la Festa di Prime

Festa delle Offerte Prime: la Top 10 degli sconti

Partiamo da quello che a nostro avviso è un must have: gli AirPods 4 in sconto del 22%. Sono gli auricolari wireless Apple di ultima generazione, migliorati e con custodia di ricarica USB-C.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia

116,00 149,00€ -22%
Vedi l'offerta

Compra AirPods 4 a -22%

Seconda posizione per lo smartphone HONOR 400 Lite in offerta a -30%. Tra i punti di forza c’è la fotocamera principale da 108 megapixel potenziata dall’AI.

Esclusiva PrimeDay
HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB RAM 256GB Memoria, 108MP con pulsante AI telefono Android 15, 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display, 5230 mAh,IP64&SGS, Velvet Gray [Versione italiana]

HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB RAM 256GB Memoria, 108MP con pulsante AI telefono Android 15, 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display, 5230 mAh,IP64&SGS, Velvet Gray [Versione italiana]

Esclusiva PrimeDay
209,90 299,90€ -30,01%
Vedi l'offerta

Compra lo smartphone a -30%

Per la casa, il robot Dreame X50 Ultra Complete in sconto del 38% è un vero affare. Si occupa delle pulizie lasciandoti tempo libero a disposizione.

Esclusiva PrimeDay
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Sistema di Aggiramento Ostacoli AI e Navigazione a 360°, Aspirazione Fino a 20.000 Pa, Pulizia Profonda da Bordo a Bordo, Spazzola Districante

DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Sistema di Aggiramento Ostacoli AI e Navigazione a 360°, Aspirazione Fino a 20.000 Pa, Pulizia Profonda da Bordo a Bordo, Spazzola Districante

Esclusiva PrimeDay
999,00 1.599,00€ -37,52%
Vedi l'offerta

Compra il robot in sconto del 38%

EZVIZ CP7 è invece il videocitofono smart che si occupa di mantenere al sicuro l’abitazione. Lo trovi in forte sconto.

Esclusiva PrimeDay
EZVIZ Videocitofono Collegato allo Smartphone, 7 Pollici Touch Monitor, Visione Notturna, Unlock Remote, 2K, Rilevamento Umano, Opzione RFID, Impermeabile CP7

EZVIZ Videocitofono Collegato allo Smartphone, 7 Pollici Touch Monitor, Visione Notturna, Unlock Remote, 2K, Rilevamento Umano, Opzione RFID, Impermeabile CP7

Esclusiva PrimeDay
229,99 299,99€ -23,33%
Vedi l'offerta

Compra EZVIZ CP7 in forte sconto

Sono indispensabili: il pacco da 36 batterie AAA del marchio Amazon Basics è proposto a soli 7,19 euro.

Esclusiva PrimeDay
Amazon Basics, 36 batterie alcaline AAA ad alte prestazioni, 1,5 Volt, durata di 10 anni

Amazon Basics, 36 batterie alcaline AAA ad alte prestazioni, 1,5 Volt, durata di 10 anni

Esclusiva PrimeDay
7,19 9,94€ -27,67%
Vedi l'offerta

Compra le batterie AAA in offerta

C’è anche la doppia dashcam di 70mai in super offerta. Inquadra tutto ciò che avviene davanti e dietro all’auto, senza soluzione di continuità.

Esclusiva PrimeDay
70mai Dash Cam 4K Omni, Dual-Channel 4K+1080P DashCam Auto 360 Gradi, Rilevamento Movimento AI, Visione Notturna, 5GHz WiFi6 GPS Telecamera per Auto, Modalità Parcheggio 24H, Controllo APP, Max 512G

70mai Dash Cam 4K Omni, Dual-Channel 4K+1080P DashCam Auto 360 Gradi, Rilevamento Movimento AI, Visione Notturna, 5GHz WiFi6 GPS Telecamera per Auto, Modalità Parcheggio 24H, Controllo APP, Max 512G

Esclusiva PrimeDay
319,99 399,99€ -20%
Vedi l'offerta

Compra la dash cam in sconto

Con le cuffie wireless over-ear Sony WH-1000XM4 è possibile ascoltare musica e podcast con una qualità audio di livello assoluto. Amazon le propone in doppio sconto.

Sony WH-1000XM4 Cuffie Over-ear Wireless con Noise Cancelling, Tecnologia Bluetooth, Connessione Multipoint, Fino a 30 ore di durata della batteria e Ricarica rapida, Nero

Sony WH-1000XM4 Cuffie Over-ear Wireless con Noise Cancelling, Tecnologia Bluetooth, Connessione Multipoint, Fino a 30 ore di durata della batteria e Ricarica rapida, Nero

179,00 279,00€ -36%
Vedi l'offerta

Compra le cuffie in doppio sconto

Proseguiamo con il router 4G-LTE modello Cudy LT300, in offerta e particolarmente adatto a chi viaggia, per essere sempre connesso anche in movimento.

Cudy LT300 Router 4G LTE Con Sim, 300Mbps, Porta LAN/WAN, Senza configurazione, 2 Antenne Ad Alto Guadagno, FDD e TDD, VPN, DDNS, Plug and Play della scheda SIM, per Tutti Gli Operatori

Cudy LT300 Router 4G LTE Con Sim, 300Mbps, Porta LAN/WAN, Senza configurazione, 2 Antenne Ad Alto Guadagno, FDD e TDD, VPN, DDNS, Plug and Play della scheda SIM, per Tutti Gli Operatori

39,90 44,90€ -11%
Vedi l'offerta

Compra il router 4G-LTE in offerta

Il supporto da parete per TV fino a 70 pollici del marchio BONTEC è in forte sconto e di certo farà gola a molti.

Esclusiva PrimeDay
BONTEC Supporto da Parete per TV al Plasma LED LCD Piatti e Curvi 23-70 inch, Inclinazione Girevole Staffa con Doppio Braccio Peso fino a 45kg, Max VESA 400x400mm,con Fascette per Cavi

BONTEC Supporto da Parete per TV al Plasma LED LCD Piatti e Curvi 23-70 inch, Inclinazione Girevole Staffa con Doppio Braccio Peso fino a 45kg, Max VESA 400x400mm,con Fascette per Cavi

Esclusiva PrimeDay
27,06 37,99€ -28,77%
Vedi l'offerta

Compra il supporto TV in offerta

Concludiamo la Top 10 con la promozione su WIIM ULTRA. È uno streamer e preamplificatore digitale pronto per lo streaming e compatibile con Google Cast e Alexa.

Esclusiva PrimeDay
WiiM Ultra Music Streamer & Preamplificatore Digitale | Touchscreen 3,5

WiiM Ultra Music Streamer & Preamplificatore Digitale | Touchscreen 3,5", Compatibile con Google Cast & Alexa, Streaming Spotify, Amazon Music, Tidal | HDMI ARC, Ingresso Phono, Uscita Cuffie | Grigio

Esclusiva PrimeDay
319,00 399,00€ -20,05%
Vedi l'offerta

Compra il dispositivo in offerta

Attenzione: si tratta di articoli molto richiesti dai clienti e che potrebbero andare sold out in fretta. Ti ricordiamo che per partecipare alla Festa delle Offerte Prime serve un abbonamento Prime attivo. L’evento terminerà ufficialmente domani a mezzanotte.

Pubblicato il 7 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2025
