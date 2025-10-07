La nostra Top 10 delle occasioni per la Festa delle Offerte Prime

L’evento di Amazon dedicato alla Festa delle Offerte Prime è entrato nel vivo. Dopo aver passato in rassegna gli sconti proposti dall’e-commerce, ecco la nostra Top 10. Proponiamo di seguito una selezione degli affari da cogliere al volo, spaziando tra diverse categorie come elettronica, smart home, audio e automotive.
Festa delle Offerte Prime: la Top 10 degli sconti
Partiamo da quello che a nostro avviso è un must have: gli AirPods 4 in sconto del 22%. Sono gli auricolari wireless Apple di ultima generazione, migliorati e con custodia di ricarica USB-C.
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia
Seconda posizione per lo smartphone HONOR 400 Lite in offerta a -30%. Tra i punti di forza c’è la fotocamera principale da 108 megapixel potenziata dall’AI.
HONOR 400 Lite Smartphone 5G Dual SIM NFC, 8GB RAM 256GB Memoria, 108MP con pulsante AI telefono Android 15, 6.7 pollici AMOLED Eye-Care Display, 5230 mAh,IP64&SGS, Velvet Gray [Versione italiana]
Per la casa, il robot Dreame X50 Ultra Complete in sconto del 38% è un vero affare. Si occupa delle pulizie lasciandoti tempo libero a disposizione.
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Sistema di Aggiramento Ostacoli AI e Navigazione a 360°, Aspirazione Fino a 20.000 Pa, Pulizia Profonda da Bordo a Bordo, Spazzola Districante
EZVIZ CP7 è invece il videocitofono smart che si occupa di mantenere al sicuro l’abitazione. Lo trovi in forte sconto.
EZVIZ Videocitofono Collegato allo Smartphone, 7 Pollici Touch Monitor, Visione Notturna, Unlock Remote, 2K, Rilevamento Umano, Opzione RFID, Impermeabile CP7
Sono indispensabili: il pacco da 36 batterie AAA del marchio Amazon Basics è proposto a soli 7,19 euro.
Amazon Basics, 36 batterie alcaline AAA ad alte prestazioni, 1,5 Volt, durata di 10 anni
C’è anche la doppia dashcam di 70mai in super offerta. Inquadra tutto ciò che avviene davanti e dietro all’auto, senza soluzione di continuità.
70mai Dash Cam 4K Omni, Dual-Channel 4K+1080P DashCam Auto 360 Gradi, Rilevamento Movimento AI, Visione Notturna, 5GHz WiFi6 GPS Telecamera per Auto, Modalità Parcheggio 24H, Controllo APP, Max 512G
Con le cuffie wireless over-ear Sony WH-1000XM4 è possibile ascoltare musica e podcast con una qualità audio di livello assoluto. Amazon le propone in doppio sconto.
Sony WH-1000XM4 Cuffie Over-ear Wireless con Noise Cancelling, Tecnologia Bluetooth, Connessione Multipoint, Fino a 30 ore di durata della batteria e Ricarica rapida, Nero
Proseguiamo con il router 4G-LTE modello Cudy LT300, in offerta e particolarmente adatto a chi viaggia, per essere sempre connesso anche in movimento.
Cudy LT300 Router 4G LTE Con Sim, 300Mbps, Porta LAN/WAN, Senza configurazione, 2 Antenne Ad Alto Guadagno, FDD e TDD, VPN, DDNS, Plug and Play della scheda SIM, per Tutti Gli Operatori
Il supporto da parete per TV fino a 70 pollici del marchio BONTEC è in forte sconto e di certo farà gola a molti.
BONTEC Supporto da Parete per TV al Plasma LED LCD Piatti e Curvi 23-70 inch, Inclinazione Girevole Staffa con Doppio Braccio Peso fino a 45kg, Max VESA 400x400mm,con Fascette per Cavi
Concludiamo la Top 10 con la promozione su WIIM ULTRA. È uno streamer e preamplificatore digitale pronto per lo streaming e compatibile con Google Cast e Alexa.
WiiM Ultra Music Streamer & Preamplificatore Digitale | Touchscreen 3,5", Compatibile con Google Cast & Alexa, Streaming Spotify, Amazon Music, Tidal | HDMI ARC, Ingresso Phono, Uscita Cuffie | Grigio
Attenzione: si tratta di articoli molto richiesti dai clienti e che potrebbero andare sold out in fretta. Ti ricordiamo che per partecipare alla Festa delle Offerte Prime serve un abbonamento Prime attivo. L’evento terminerà ufficialmente domani a mezzanotte.