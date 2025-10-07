La nostra Top 10 delle occasioni per la Festa delle Offerte Prime

L’evento di Amazon dedicato alla Festa delle Offerte Prime è entrato nel vivo. Dopo aver passato in rassegna gli sconti proposti dall’e-commerce, ecco la nostra Top 10. Proponiamo di seguito una selezione degli affari da cogliere al volo, spaziando tra diverse categorie come elettronica, smart home, audio e automotive.

Festa delle Offerte Prime: la Top 10 degli sconti

Partiamo da quello che a nostro avviso è un must have: gli AirPods 4 in sconto del 22%. Sono gli auricolari wireless Apple di ultima generazione, migliorati e con custodia di ricarica USB-C.

Seconda posizione per lo smartphone HONOR 400 Lite in offerta a -30%. Tra i punti di forza c’è la fotocamera principale da 108 megapixel potenziata dall’AI.

Per la casa, il robot Dreame X50 Ultra Complete in sconto del 38% è un vero affare. Si occupa delle pulizie lasciandoti tempo libero a disposizione.

EZVIZ CP7 è invece il videocitofono smart che si occupa di mantenere al sicuro l’abitazione. Lo trovi in forte sconto.

Sono indispensabili: il pacco da 36 batterie AAA del marchio Amazon Basics è proposto a soli 7,19 euro.

C’è anche la doppia dashcam di 70mai in super offerta. Inquadra tutto ciò che avviene davanti e dietro all’auto, senza soluzione di continuità.

Con le cuffie wireless over-ear Sony WH-1000XM4 è possibile ascoltare musica e podcast con una qualità audio di livello assoluto. Amazon le propone in doppio sconto.

Proseguiamo con il router 4G-LTE modello Cudy LT300, in offerta e particolarmente adatto a chi viaggia, per essere sempre connesso anche in movimento.

Il supporto da parete per TV fino a 70 pollici del marchio BONTEC è in forte sconto e di certo farà gola a molti.

Concludiamo la Top 10 con la promozione su WIIM ULTRA. È uno streamer e preamplificatore digitale pronto per lo streaming e compatibile con Google Cast e Alexa.

Attenzione: si tratta di articoli molto richiesti dai clienti e che potrebbero andare sold out in fretta. Ti ricordiamo che per partecipare alla Festa delle Offerte Prime serve un abbonamento Prime attivo. L’evento terminerà ufficialmente domani a mezzanotte.