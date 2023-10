Top 10 dei prodotti più venduti nella Festa di Prime

Questa settimana è andata in scena la Festa delle Offerte Prime, l’evento autunnale organizzato da Amazon per dare il via alla stagione dello shopping in vista delle festività, anticipando di qualche settimana il prossimo appuntamento con il Black Friday. Terminato l’evento, l’e-commerce ha reso noto alcuni dei prodotti più venduti durante le 48 ore di promozioni.

Festa delle Offerte Prime: ecco i più venduti

La tecnologia c’è ed è in cima a questa sorta di Top 10, ma gli italiani sembrano aver approfittato degli sconti soprattutto per fare scorta di articoli da destinare alla cura della casa e della persona. Ecco cosa abbiamo comprato.

Al primo posto c’è la Fire TV Stick con telecomando vocale e Alexa. Lo streaming va sempre forte in questi eventi.

Arriva poi il Giga Pack con 120 panni cattura polvere di Swiffer. E la nostra casa ringrazia.

Immancabile il caffè Borbone, in questo caso la confezione con 100 capsule Respresso, miscela Blu compatibili con le macchine Nespresso.

Altro giro, altra scorta: questa colta volta con le testine di ricambio Pro Sensitive Clean di Oral-B, nel pacco da otto unità.

Molti hanno pensato anche ai loro amici e quattro zampe, come testimonia la presenza in classifica della scatola con 80 buste di Purina Felix, cibo umido per gatti.

Torniamo alla cura della casa con le 152 capsule di Fairy Platinum Plus. E anche la lavastoviglie ringrazia.

Di nuovo la tecnologia: lo smart speaker Echo Dot con orologio e Alexa, ancora in sconto del 51% in questo momento, è stato tra i più venduti.

Segue la confezione con sei filtri Brita Maxtra Pro per l’acqua del rubinetto.

Il penultimo prodotto in lista è il pacco da con cinque lame Philips OneBlade.

Infine, non poteva mancare la maxi-confezione da 84 rotoli di carta igienica Scottonelle.

Alcuni dei prodotti appena elencati sono ancora in offerta. Per l’elenco delle promozioni attive su Amazon fare riferimento alla sezione dedicata dell’e-commerce.

